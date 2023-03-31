台中名師對女學生伸狼手！遭爆「喜歡白淨女生」實習老師也受害

▲台中某明星高中傳女學生曾遭狼師毒手，發出公開信呼籲學姐學妹勿隱忍，出面投訴。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中再傳一名退休楊姓物理老師任職某明星高中時，曾經伸狼手摸女學生大腿，甚至觸摸下體、胸部，有多名學生受害，時間橫跨20多年。人本基金會今天召開記者會要求教育局對該校全面普查，中部辦公室主任曾芳苑指出，目前有三名受害者申訴。其中有一名受害者曾在求學時期向班導求助，未料班導竟回，「以為他已經沒有這樣的壞習慣，楊師喜歡白白淨淨的女生，有一定的喜歡類型。」甚至有實習老師被楊師騷擾過！

▲人本基金會再踢爆台中明星高中物理老師摸女學生胸部、下體，「補教界愛因斯坦」成狼師！（圖／記者游瓊華攝）



今天記者會現場播放也受害學姊的自述影片，痛批百年校譽不該被狼師玷汙，老師應為他做過的事負責；另有一名學妹發出公開信呼籲同樣曾受害的學姊學妹出來投訴。

曾芳苑說，3名受害者彼此不認識，相隔數屆，都控訴老師利用教學握住學生的手，或撫摸學生身體，如果沒有明顯抗拒，就加重侵犯程度。3人指證歷歷，教局及學校調查後，老師只承認摸手，強調都是關心學生，今年3月以性騷成立結案。2名學生不服，認定已是性猥褻惡行，再提申覆。

人本表示，其中一名女學生透露，有次在學校要去找楊姓老師時，在門口偶遇學姊，學姊特別提醒「去找楊師時，不要穿裙子，要穿長褲」；另有受害者在接受性平調查時表示，曾經反映被楊師摸大腿、腰及臀部，但班導驚訝地說，「我以為他已經沒有這種壞習慣了，楊師喜歡白白淨淨的女生，他有一個特定喜歡的類型。」甚至透露也曾有實習老師遭到楊師性騷擾。

據悉，該名狼師已自公立學校退休10餘年，退休後還到兩所知名私立學校任職。人本要求教育局及學校，針對教過的學生和任教過的學校，全面普查，針對受害者法律扶助諮商費用補助，同時去年明星國中狼師性侵案洩密事件，必須公布懲處名單，給社會交代。

