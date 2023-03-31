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補教界愛因斯坦成狼師！台中明星高中師狂摸女學生　辯：右手定則

▲「補教界愛因斯坦」成狼師！台中資優高中傳物理老師摸女學生胸部、下體。（圖／記者游瓊華攝）

▲「補教界愛因斯坦」成狼師！人本召開記者會踢爆台中某資優高中傳物理老師猥褻女學生。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

人本基金會去年才召開記者會踢爆某國中資優班名師性侵女學生案，人本今天又揭發一起公立明星高中女生遭名師性騷擾案。人本表示，台中某公立高中楊姓物理老師有「補教界愛因斯坦」稱號，不僅在校內任職，還在外設有補習班，卻在辦公室、補習班猥褻女學生，不僅摸學生下體、胸部，並發出奇怪的呼吸聲。女學生隱忍多年，出面向人本投訴，其中一人發聲，也呼籲台中市政府比照之前國中狼校長案全面普查！
人本表示，至今已經接獲3人申訴，3人雖已畢業多年，但內心的痛苦仍噩夢般如影隨形。人本發現，楊師會利用女學生到辦公室問功課或在補習班時猥褻女學生。其中一名曾遭楊師毒手、在民國80多年就讀明星高中時的學姊用錄影方式現身控訴楊師，以關心為由一邊講話一邊握住或撫摸女學生的手、手腕及肩膀；如果學生是站著；楊師若是坐著便趁機撫摸女學生的膝蓋、腰、大腿及臀部。

此外，若學生對摸手沒有明顯的反抗，楊師便趁女學生寫作業時，碰觸女學生身體或利用伸懶腰動作，手順勢往下觸摸女學生的胸部、下體然後發出興奮的聲音。

女學生也提到，楊師會以補課為由，要求她到補習班，趁機從後方環抱她，撫摸胸部及下體，並發出奇怪的呼吸聲，她嚇得藉口說家人就在樓下等她，才脫離狼師的毒手。

人本痛批，縱使三名受害女學生指證歷歷，但楊師僅承認摸手、膝蓋及肩膀，甚至辯稱「拍手、摸肩是關心學生」、「拉手是為了教導物理的右手定則(安培右手定則)」，否認有環抱學生、觸摸胸部與下體。

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