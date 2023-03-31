獨／早知隔壁是危樓！營造商「做擋土牆防倒塌」仍釀3死悲劇

▲警消凌晨將最後一名活埋的陳姓工人救出。（圖／記者白珈陽攝）

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

台中市中區台灣大道一段299巷1棟老屋，30日上午10點多因施工不慎造成倒塌，導致3名工人遭活埋身亡，負責施工的古姓營造商、游姓挖土機駕駛，被依過失致死罪嫌移送偵辦，偵訊時古男表示，由於怕開挖會危及5號房屋倒塌，所以昨天是要做擋土牆，不料挖地基時仍造成倒塌，檢方預計今(31日)下午複訊，再決定交保或收押。

▲台中老屋倒塌壓到工人。（圖／白先生提供）

台中消防局上午10點44分接獲民眾報案，稱台灣大道一段299巷有房子倒塌，導致3名工人遭活埋，立即派員前往搶救。消防指出，現場原先是一棟70年老屋在施工，不料疑因挖地基，造成隔壁一棟2層樓房屋倒塌，當場將3名工人活埋。

▲搜救人員瓦礫堆看見工人露出的手指及頭髮。（圖／民眾提供）

台中市警方昨天下午約談負責施工的古男及怪手駕駛游男到案說明，古男指出7號是空地，受地主委託蓋房子，昨天到場發現如果開挖，可能會危及5號的2層樓房屋倒塌，所以昨天的工程是要預先做擋土牆，阻止5號倒塌，沒想到挖擋土牆地基的時候，不慎造成隔壁5號倒塌。

游男說，他只是受僱者，營造商叫他做什麼，他就做什麼，對整件事不知情。警方今上午依過失致死將兩人送辦，檢方預計下午複訊，再決定交保或收押。