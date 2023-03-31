最多省5337元！國保補助明上路　268萬人受惠「這天前未繳」恢復原價

記者嚴云岑／台北報導

為提升國民年金即時繳費率，行政院《疫後特別條例》編列70元預算，自112年4月起至12月止補助民眾50%自付金額，一般被保險人每月繳納金額從1186年降至593元，每人最多補助9個月共5337元。社保司提醒，268萬名受益者最晚於114年10月31日以前繳納，否則將喪失補助資格。

國民年金保險對象為家庭主婦、超過25歲的學生、替代役與失業等族群，因為無工作無法加入社會保險，其補助讓老後生活有基本保障，自民國97年開辦以來，收繳率約76%，但當期繳費率並不理想，111年當期收繳率約40.73%，希望藉由疫後補助提升至5成，挹注國保基金支付老後、生育等補助。

社保司司長商東福表示，國保保費除了重度身心障礙、低收入戶由政府100%補助外，餘下8成一般民眾則為政府4成、自付6成，283萬名被保險人中，268萬人都需自付2成5至6成保費。行政院特別預算補助自付金額一半，亦即一般民眾只要付3成、593元保費就能累積國保年資；原本由政府補助7成、5成5的低收入戶和中低收入戶，自付金額則剩下296元與444元。

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▲最多5337元！國保補助明上路。（圖／社保司提供）

商東福提到，國保保費為2個月一收，因此補助的繳費單會在今年5月、7月、9月、11月和113年1月寄發，每人最多補助9個月共5337元，但因應特別條例時程，補助也有期限，被保險人若未在114年10月31日以前繳納，將喪失補助資格，未來補繳將回歸「原價」收費。

商東福也提醒，為簡政便民，本項疫後保險費補助無需申請，勞保局將於112年4月至12月之保險費繳款單註明政府補助及被保險人自付金額，被保險人收到勞保局寄發之繳款單後，臨櫃繳費或轉帳扣繳即可。民眾請勿主動提供身分證號、金融帳號等個人資訊予不明網站或個人。