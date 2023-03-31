雪乳辣妹IG帳號被盜頻傳　背後目的曝光

▲近來IG捲起一波盜用帳號潮，警方憂心未來將出現愛情詐騙高峰期，詐團如結合時下新科技AI軟體chatGPT，詐術將再升級。（示意圖／本刊繪圖組）

圖、文／CTWANT

網路遇真愛？刑事局統計去年愛情詐騙案件1千4百多件，財損高達台幣2億6千多萬元，而日前有許多長腿雪乳妹哭訴自己的IG照片遭盜用，且有不肖分子以她們名義創立小帳號，故意以「有未經審查的影片或照片」誘惑粉絲付費刷卡看影片，警方已注意到這波假帳號風潮，研判若再結合時下熱門的AI chatGPT（聊天機器人）導入私聊，加上Deepfake（深偽變臉）影片，未來愛情詐騙將更擬真。

本刊調查，日前IG用戶哀鴻遍野，許多貌美、身材傲人的正妹紛紛在帳號澄清，遭有心人偷了她們的頭像和照片開設假帳號，更聲稱該帳號上面有尺度大的照片或影片，並將此訊息廣發給其粉絲或友人，進一步要求對方付費觀看，藉此盜取信用卡號等個資。

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皮膚白皙、長相可愛的主瀅菲，3月21日凌晨發現假帳號，她說雖然早聽聞友人們IG被盜用帳號，「沒想到該來的還是來了」，雖立即私訊假帳號，結果馬上被對方封鎖，讓她相當傻眼，除了一面對外澄清帳號遭盜用外，也只能自我安慰「長的還可以才會被盜吧」。

▲17直播主瀅菲身材傲人，也是這波假IG帳號受害者之一，她私訊息該帳號，未料遭到封鎖。

因為IG帳號盜用導致多人受害，也引起警方注意，懷疑將有新一波愛情詐騙出現。警方研判，詐騙集團如結合最近最熱門AI聊天機器人chatGPT（ChatGenerative Pre-trained Transformer）「聊天生成型預訓練變換模型」，將造成更大的災情。

據了解，chatGPT目前升級到版本4，已經能結合LINE運用，能聊天、翻譯，能根據輸入的問題自動生成答案，還有編寫和除錯電腦程式的能力。由於chatGPT能寫文章、程式、履歷等，近來英國有教育專業期刊上出現描述AI工具會導致學術誠信與抄襲的問題，而該篇論文其實就是由ChatGPT產製作品，且經過4名學者審查才登上期刊，此舉因此引爆熱議。

不過，一位科偵隊刑警表示，chatGPT如運用在愛情詐騙上，最大致命傷為「機器人沒有感情，無法甜言蜜語」，除非工程師客製化要求AI學習，先去閱讀言情小說或色情小說等，來充實語彙接續對話。若有chatGPT幫助，警方研判詐騙集團基本低階人力也會被AI取代，尤其是第一線第二線機手，可能會造成詐騙集團的一波失業潮。

▲網紅小玉利用Deepfake技術偷臉，合成名人影片觸法，警方憂心以此軟體加上chatGPT，會讓詐團如虎添翼，甚至連基層機手都不需要。

通常愛情的騙子，主角人設為外國人，詐團死穴之一就是不斷迴避見面、視訊，但未來如運用Deepfake技術，抓取FB或IG公開帳號上某帥哥或正妹的多個影片，即能客製出模板影片，詐團藉此以假亂真，手法將會更上一層樓。

根據刑事局統計，去年假交友愛情詐騙案件的2千餘名被害人中，男性及女性比例各半，年齡在20歲以上未滿60歲的青壯年，人數約占8成1，可見青壯年是此類詐欺案件的高風險族群，這也說明在網路無國界時代，臉書、交友軟體或其他社群軟體盛行，而世人為追尋真愛，仍舊願意傾其所有。

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