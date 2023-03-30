台中老宅倒塌1死2待援　專家到場驚：隔壁也恐崩塌！籲盡快補強

▲土木技師公會指出，隔壁民宅也有潛在的倒塌危險性。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中市30日台灣大道一段一處民宅倒塌，造成1人死亡、2人仍受困。土木技師公會成員到場，指出該民宅倒塌原因為「側向支撐強度不足」，不但如此，土木技師公會還發現倒塌民宅的隔壁棟屋子，也出現傾斜狀況，有潛在的倒塌危險性，正建請現場台中市政府局處盡速處理，以免再次發生意外。目前檢察官已到現場釐清案發過程。

台灣大道一段299巷5號百年老宅，疑受到隔壁7號施工影響，30日上午發生倒塌意外，土木技師公會表示，老宅倒塌的原因很明顯，是側面支撐強度不足，根據資料施工單位挖了1.6米深，導致5號民宅「解壓」失去支撐力，才讓意外發生。

土木技師公會指出，5號隔壁的3號民宅同樣屬於歷史悠久的建築，現在可看見3號有傾斜的情形出現，有危險性，已向市府局處建議採取「斜撐」，或是用怪手去暫時支撐牆面，使其不會倒塌。

▲土木技師公會到場觀察，隔壁3號房屋已經傾斜。（圖／記者許權毅攝）

台中市政府都發局表示，倒塌的建築物位在台灣大道一段299巷5號，初步研判是隔壁的7號建築物可能施工不當，造成5號建築物倒塌，7號建築物先前曾申請拆除執照，已經依規拆除，目前亦有申請建造執照，正進行施工。

都發局表示，接下來搶救優先任務，其次為勒令停工，第三，所拆除土石依規定載送到合法地點，第四，配合勞檢單位查察施工單位、監造單位是否做好公共安全等責任，依法究責。