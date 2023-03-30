疫情收尾！專責病房開設比例取消　集中檢疫所已無收案「4月底退場」

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞說明，國內專責病房空床率超過7成，已決議取消對醫院開設專責病房上限與下限的硬性要求，改依照實際需求開設；另因為輕症免隔離上路且緩衝期已過，目前集中檢疫所已經沒有收隔離個案，預計4月底前完成退場。

指揮中心今（30）日公布過去一周累積新增675例併發症確定病例，其中本土672例，境外3例，過去一周併發症平均96例，比新制前一周平均數119略降，平均死亡25例，也較前一周下降；另公布最新變異株定序結果，BQ.1取代BA.2.7成為占比第一。

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指揮中心後續會以併發症（中重症）通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標，持續監控疫情。

▲醫療資源統計。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞說明，醫療資源方面，目前全國專責跟負壓病床收治部分已經算是收治低點，全國空床率達71.2%、2817床，其中空床率最高是高屏區80.3%，最低台北區的63.5%，醫療應變組會議決議，行文通知全國各醫院，取消對醫院開設專責病房上限與下限的硬性要求（原本上限4%，下限2%），依照實際需求開設，但不得因為沒有開病房要求新冠病人轉診。

羅一鈞強調，會另外請衛生局督導轄區內醫療資源調度，若有收治床位需求可積極跟網區內其他醫院尋求協助，這也是邁向專責病床退場的一個步驟。

國內防疫政策陸續放寬，3月20日起輕症免隔離，但19日快篩陽性確診者仍需進行5+n隔離，所以設置有緩衝期，羅一鈞表示，目前加強版集中檢疫所、防疫旅館收治確診病患都陸續離所，現在就沒有收治的陽性個案。

羅一鈞補充，因檢疫所解除徵用會涉及場地動線、隔間等的配置復原，防疫物資清點、搬運，所以預留一個月左右時間進行場地恢復作業，待3月最後一批解隔結束已3月下旬，加上恢復時間故徵用至4月底。