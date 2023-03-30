屏東里港路口車禍！曳引車衝果園、自小客卡水溝

▲里港鄉自小客車與曳引車車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子駕駛自小客車內載施姓女子，行經屏東縣里港鄉茄苳路段時，與潘姓男子駕駛曳引車發生交通事故，造成曳引車衝入路旁果園，自小客衝入路旁水溝，里港警消獲報前往救援，將自小客車內兩名傷者送醫，曳引車駕駛輕傷未就醫，相關肇事原因還待釐清。

里港警分局於3月27日早上5時30分許接獲民眾報案，里港鄉茄苳路段有交通事故，立即派員前往處理。

經了解，24歲的陳姓男子駕駛自小客附載乘客施姓女子，沿屏22鄉道由南往北行駛(閃紅燈)；與45歲潘姓男子駕駛營業貨運曳引車，沿里港鄉舊鐵道路由東往西直行(閃黃燈)，雙方行至茄茖路段設有閃光號誌之路口發生交通事故。

案發後，營業運貨曳引車向右衝入果園傾覆右倒，自小客衝入水溝，右側副駕駛及車頭嚴重毀損，車內兩人受傷，經酒測雙方均無飲酒，另自小客車內駕駛及乘客送醫治療後均已出院，營業貨運曳引車駕駛輕傷未就醫。

里港警分局呼籲，駕駛人行經設有閃光號誌之路口應減速慢行，如遇閃光黃燈表示「警告」，車輛應減速接近，注意安全，小心通過；閃光紅燈，表示「停車再開」，車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹線道車優先通行後認為安全時，方得續行，籲請鄉親共同遵守以維護交通安全。