2移工闖紅燈被攔大聊釣魚經　警查驗身分...1人結巴露餡了

▲越南籍移工謊報身分，被警方拆穿帶回偵訊。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市第六警分局員警26日深夜在工業區37路，發現2名越南籍男子騎車闖紅燈，盤查時看見機車上有不少漁獲，移工也興致勃勃地分享出海捕魚過程，但查驗身分時，其中1人卻開始支支吾吾，警方驚覺有異將其帶回調查，查出該男子是失聯移工，訊後依出國移民法移送台中專勤隊收容。

第六警分局表示，工業區派出所員警楊金諭及李大衛，26日晚間在工業區37路執行巡邏勤務時，見路口有部雙載機車闖紅燈，經查駕駛、乘客皆為越南籍。

▲移工因闖紅燈被警方攔查。（圖／記者白珈陽翻攝）

盤查過程中，員警發現機車上放有漁獲，一問之下，2名越南籍男子侃侃而談描述出海捕魚的經過，並向員警展示一日的收穫成果，直到員警要求出示證件，後座乘客開始慌張，講話也變得結結巴巴且謊稱未帶證件，警方因此要求他寫下姓名比對身分。

警方查驗後，發現男子的特徵與資料不相符，2員依多年經驗察覺有異，將其帶回派出所偵辦，發現該男為越南籍阮姓男子（28歲），是失聯移工，另一名移工黎姓男子（30歲）則護照正常，訊後將阮男交由台中專勤隊遣送回國。

警方呼籲，當雇主發現其僱用的移工失聯不知去向時，應主動通報主管機關並協助調查，以避免違反相關法規。