特別條例再3個月到期！《傳防法》修法還沒出政院　薛瑞元：要拚拚看





▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

為新冠疫情設立的特別條例再3個月退場，衛福部以《傳染病防治法》修法來銜接。衛福部長薛瑞元今（30）日表示，目前法案已經送行政院並審查過一輪，但還有部分要酌修，可能還要再開一次會才會出政院送立法院。對於是否可能會來不及銜接，薛瑞元強調「要拚拚看」。

因應《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》將於今年6月30日屆期，衛福部啟動修訂《傳染病防治法》，並分兩階段進行，修法小組由衛福部次長王必勝擔任召集人。

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薛瑞元今日出席立法院社福衛環委員會繼續審查《再生醫療製劑條例草案》等案時，受訪被問及修法進度。薛瑞元表示，因為傳染病防治法修法範圍大，先把有急迫性條文先拉出來做第一階段修法，以銜接特別條例屆滿，內容包含管制措施、隔離、檢疫、發放通知、徵用、疫苗採購等，會在第一階段處理，至於另外一些比較有爭議，沒有急迫性，會擺在第二階段修法。

距離特別條例退場僅剩下3個月，薛瑞元坦言「時間真的是有點趕」但還是要拚拚看。至於沒有趕上是否會影響到指揮中心或者相關防疫作為？薛瑞元表示，修法和指揮中心沒有直接關係，以現階段疫情逐漸趨緩，包含隔離、檢疫措施都已經逐漸解封，影響也沒有太大。主要針對是往後新興傳染疾病，但也不排除對新冠的影響，因為不知道會不會突然有變異株，如果要重啟就會有問題。