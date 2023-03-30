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娶8妻「操過頭」！英74歲翁怕了　決定搬進養老院：再也不婚

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲羅恩近日將入住養老院，他直言，每一任的老婆都對他的身體造成不可逆傷害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

英國一名74歲男子羅恩（Ron Sheppard ）曾經結過8次婚，他坦言自己無法忍受孤獨，直到2022年，他都還在尋找新伴侶，但近日他卻坦言，結了太多次婚「太操」，他決定放棄再婚，並搬離住處，住進養老院。事實上，羅恩患有帕金森氏症等多項疾病，已經難以自理生活。

根據《太陽報》報導，來自薩莫塞特郡（somerset）的羅恩即將在5月迎來75歲生日，他曾經結過8次婚，並生了8個孩子。羅恩1966年與第一任妻子瑪格麗特結婚，並生了3個孩子，但是在2年後便離婚；隨後在1973年與第二任妻子珍妮特結婚，1年後離婚。

羅恩1976年再度和第三任妻子萊絲莉結婚，同時生下2個兒子，然而5年後再度離婚；1982年他和第四任妻子凱西結婚，生下1個女兒。之後羅恩又在1986年和第五任妻子蘇結婚，生下2個男孩，雖然這次的婚姻維持了11年之久，但最後仍然以離婚收場。

羅恩1999年與新加坡籍的屋沙結婚，是他的第六任妻子。而他的第七任妻子與第八任妻子分別是王和溫。不甘寂寞的他，原本還和一名名為羅斯漢斯的美國女性訂婚，儘管兩人從未相見。不過羅恩已在2019年取消婚約。他強調，雖然自己反覆結婚與離婚，但他從不後悔，因為他擁有8個孩子。而他也將自己對於性的需求歸咎於小時候曾經遭受性虐待。他直言，「那時候的傷害帶給我很多問題，我一直渴望陪伴，需要女人。」

如今年事已高的他早就不良於行，甚至無法自理生活，他患有帕金森氏症、路易氏體失智症（lewy body dementia）、慢性阻塞性肺病（COPD）以及蛛網膜炎（Arachnoiditis），只能靠著看護每天3次的探視度日，且必須靠輪椅行動。他說，「我認為這些年來我的所有妻子都讓我的身體疲憊不堪，離婚也對我的精神與身體帶來很大的壓力。」

由於身體問題，羅恩將會在近日入住養老院。談到未來的感情發展，羅恩說，希望可以在養老院遇到一個好女人，不過自己會把這份感情當作友情，畢竟他已經受夠婚姻。

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