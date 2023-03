娶8妻「操過頭」！英74歲翁怕了　決定搬進養老院：再也不婚

▲羅恩近日將入住養老院,他直言,每一任的老婆都對他的身體造成不可逆傷害。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者王佩翊/編譯

英國一名74歲男子羅恩(Ron Sheppard )曾經結過8次婚,他坦言自己無法忍受孤獨,直到2022年,他都還在尋找新伴侶,但近日他卻坦言,結了太多次婚「太操」,他決定放棄再婚,並搬離住處,住進養老院。事實上,羅恩患有帕金森氏症等多項疾病,已經難以自理生活。

根據《太陽報》報導,來自薩莫塞特郡(somerset)的羅恩即將在5月迎來75歲生日,他曾經結過8次婚,並生了8個孩子。羅恩1966年與第一任妻子瑪格麗特結婚,並生了3個孩子,但是在2年後便離婚;隨後在1973年與第二任妻子珍妮特結婚,1年後離婚。

羅恩1976年再度和第三任妻子萊絲莉結婚,同時生下2個兒子,然而5年後再度離婚;1982年他和第四任妻子凱西結婚,生下1個女兒。之後羅恩又在1986年和第五任妻子蘇結婚,生下2個男孩,雖然這次的婚姻維持了11年之久,但最後仍然以離婚收場。

羅恩1999年與新加坡籍的屋沙結婚,是他的第六任妻子。而他的第七任妻子與第八任妻子分別是王和溫。不甘寂寞的他,原本還和一名名為羅斯漢斯的美國女性訂婚,儘管兩人從未相見。不過羅恩已在2019年取消婚約。他強調,雖然自己反覆結婚與離婚,但他從不後悔,因為他擁有8個孩子。而他也將自己對於性的需求歸咎於小時候曾經遭受性虐待。他直言,「那時候的傷害帶給我很多問題,我一直渴望陪伴,需要女人。」

如今年事已高的他早就不良於行,甚至無法自理生活,他患有帕金森氏症、路易氏體失智症(lewy body dementia)、慢性阻塞性肺病(COPD)以及蛛網膜炎(Arachnoiditis),只能靠著看護每天3次的探視度日,且必須靠輪椅行動。他說,「我認為這些年來我的所有妻子都讓我的身體疲憊不堪,離婚也對我的精神與身體帶來很大的壓力。」

由於身體問題,羅恩將會在近日入住養老院。談到未來的感情發展,羅恩說,希望可以在養老院遇到一個好女人,不過自己會把這份感情當作友情,畢竟他已經受夠婚姻。

