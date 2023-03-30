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領到6000小心大破財！　命理師：4生肖恐陷桃花陷阱

清明連假後迎接六千現金發放，不少民眾都在思考該如何花掉這筆錢，但命理師就警告有4生肖恐因桃花破財。（示意圖／報系資料照）

▲清明連假後迎接六千現金發放，不少民眾都在思考該如何花掉這筆錢，但命理師就警告有4生肖恐因桃花破財。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

2023年「全民普發6000元」成為了大家最熱切關心的話題，但12生肖的財運運勢卻是各自不同的，有的生肖則會遇到破財的危機，即使領到錢也可能很快就大破財，運勢命理老師簡少年，就透露12生肖的財運，讓你在清明連假後領到6千元，也可以守住錢財，還有機會加倍鑽。

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命理師簡少年分析12生肖運勢，4星座可能因桃花大破財。（圖／時報出版提供）

▲命理師簡少年分析12生肖運勢，4星座可能因桃花大破財。

屬鼠的同學：雙財路可期　但桃花容易耗費財富

天同星跟天梁星正坐，因為天梁代表老人星，天同代表小孩星，就代表著你的財路容易有兩條，一條跟老的有關，另一條跟年輕的有關。結合三方四正的結構以後，有左輔星、祿存星和文曲星在裡面，中間加上太陰星化科，本質上代表你的財帛宮，等出名、有才華之後就賺到錢，雖然祿存星不算是一顆特別旺的財星，但還是會有錢的，所以整體財運我覺得還行。不過要特別注意，它暗合了貪狼星化忌，所以桃花會成為你錢財上的暗耗。可能檯面上你有賺到一些小錢，有一些財路，但私底下卻為了桃花而花不少錢。

屬牛的同學：財運不佳謹慎理財　注意異性破財陷阱

有武曲、七殺跟火星坐在財帛宮裡，武曲本身就是跟財有關，加上武曲七殺都屬金，七殺星則跟執行有關，兩顆都是很剛硬的主星，遇到火星加進去後就會產生有趣的現象。我們知道火燒金屬，是會發光和雕塑的，因此這就代表你在錢財上面會花得很快，火燒金子嘛，你的破財能力會變得很大。武曲星加火星三方四正裡面來看，加上又有擎羊星、貪狼化忌，因此同樣會因為異性而破財，也屬於衝動花錢的那一類，整體的財運可以說是偏弱，即使有破軍星化祿，它可以代表你的錢財能透過賣東西得到收穫，但同時間會存在「不滿足」的問題，又是火燒鈔票的跡象，從整體來看並不是一個好的財運，簡老師建議大家盡量保守為上，避開突發性的花費。在2023 年，很容易因為破軍星要賺錢，就去賺來一筆錢，沒想到因為某個異性讓你賠了夫人又折兵的賠錢，所以各種理財建議都要保守為上。

屬虎的同學：財源有限，但有貴人相助可比較穩定

屬虎的財帛宮是太陽星、右弼星、文昌星跟鈴星坐在裡面，鈴星代表暗耗，所以你的錢財會莫名其妙的不見，三方四正左輔右弼文昌文曲，都有進來的情況下也表示幫你賺錢的人很多。可惜沒有代表財的祿，因此你操作錢財的能力會不錯，也會有滿多貴人幫助你，教你怎麼操作錢財，可是你的財源仍是比較有限的，就是因為沒有祿。也就是說在投資理財上，即便你操作得不錯，卻不會帶進太多錢財進來，收入沒有那麼多的狀況下，財運我認為算是中等、不錯，比持平再好一點的程度。

屬兔的同學：財運不佳　保守穩健才能免破財

屬兔在2023 年的財帛宮是，陀羅星正坐對宮是貪狼星化忌。在這邊我只能跟屬兔的人說，非常抱歉，2023 年你的財帛宮被貪狼雙化忌給炸到，只能用稀巴爛來形容了。奉勸完全不要期待2023 年你會有什麼樣的財運，你只要能夠不要賠錢就是萬幸、阿彌陀佛了。再次提醒屬兔的你，2023 年不管在任何財務支出上，一定要盡可能的保守和穩定，由於貪狼化忌又帶著廉貞化忌，這種時候破財會跟合約文件有關，所以在處理與法律相關事務上，一定要謹慎再謹慎，才能避免自己破財，甚至有吃上官司的可能。

屬龍的同學：多條財路廣進　可靠聰明才智和小買賣賺錢

屬龍的財帛宮，有天機跟祿存星在，另外有紅鸞咸池。這顆祿存星代表，你的賺錢財路會多一條。三方四正看起來也的確有化權，還有化科和左輔星進來，所以代表有貴人幫忙，暗合的部分也有一個祿，所以破軍化祿跟祿存都進來，當明祿、暗祿都進財帛宮，表示你會財源廣進，所以2023 年屬龍的財帛是不錯的！有哪些不錯的部分呢？像是明財，代表你是屬於靠著聰明才智賺到錢，或做一些與桃花、藝術有關的地方能賺到錢。而暗合，破軍化祿代表你做了一些小買賣，這些小買賣也幫助你賺到一些錢，所以財路真的是分為兩條，兩條財路都很通，所以財運很不錯喔！

屬蛇的同學：野桃花帶來收入　但需小心是非

屬蛇的財帛宮是紫微破軍，加上擎羊天姚都在這個位置，其中破軍星化祿，所以你會有一些野桃花帶來的錢財。不過因為有擎羊，所以說這些錢財都會變成是非，再遇上貪狼化忌後，就成為「是非中的是非」，你也因此賺到一些是非之財。破軍星代表改變，因此你在錢財上會想做出一些變化，不過這變化又跟你的桃花有關，因此也會產生很多桃花方面的是非。雖然這些為是非之財，但有暗合一個祿存，就算有是非發生，仍舊能為你帶來滿不錯的收入。所以我的結論是，屬蛇的你財帛宮的財運還行，但因為是非有點太多了，可能會讓你沒那麼開心、會滿不爽的。

屬馬的同學：財運不穩　遠離桃花才能避免破財

屬馬的財帛宮在2023 年是空宮，對宮是天同天梁星並且暗合了一個貪狼化忌。整體來說財運是不好的，因為空宮就代表財不穩定，加上暗合化忌進來的影響下，你的財運基本上是被破掉的。雖然天同天梁代表的是輕鬆小錢，讓你表面上能夠因為說話來賺取一些輕鬆小錢，可是私底下卻因為桃花的關係，你要破很多的財。所以盡量遠離桃花，就不容易破財啦！或是建議不要跟異性有太多金錢來往。

屬羊的同學：貴人幫助穩定前進，但需留意異性破財

屬羊的財帛宮，是天府星正坐。前面說到你今年是呈現銜接的狀態，而天府星受到天相星的影響，在連結或是銜接來說，算是接得很不錯。以財帛宮顯示來看，有非常多的貴人幫你來賺錢，雖然不能說是強旺財運，至少會在穩定中前進。加上又能連結到很多不錯的貴人來幫你賺錢，算是一種輕鬆之錢。尤其是遇到天魁星，這代表年長的男性特別容易指引你一條明路，讓你財源滾滾。不過另一面來看，因為受到貪狼星的影響，異性也容易讓你破財，所以也要特別留意，大致上財運方面仍是屬於穩定的。

屬猴的同學：吉星雲集貴人相助　財源滾滾

屬猴的財帛宮，在2023 年坐在太陰星化科，另外有左輔加文曲星，所以財帛宮這格以三方四正來看，都是吉星一堆，有錢有財也有貴人，其實是很爽的狀態。你不管是錢財的問題、工作的問題或各種的問題，都會有人來幫你解決，讓你過得還不錯，滿舒服的。只是祿不夠多，且鳥事也有點太多了，所以如果你自己能再積極一點，財運的表現當然就會更好。不過你光這樣就滿足了，導致你有點懶散懶散的，雖然懶散還是一樣能幫你賺到錢，唯一差別就是賺得沒有那麼多了。

屬雞的同學：交友需謹慎　破財危機大

屬雞的財帛宮是，廉貞貪狼天鉞，再加貪狼化忌和天馬正坐在這一格，簡單說你的財帛宮，就是被整個貪狼化忌結構給引爆了。而你的對宮是空宮，又再借一次這爆炸的能量，所以貪狼化忌就變得更加堅強，可以徹底炸毀你的財帛宮。貪狼化忌意味著你在2023 年的時候，異性對你破財問題造成超級大影響，建議你要慎選交往的異性，不然你的財運彷彿是拿火在燒鈔票一樣，瞬間燒起來，你的錢一眨眼就通通沒了。

屬狗的同學：有兩條財路女性貴人助攻　但需謹言慎行

屬狗的財帛宮，是正坐在巨門化權的位置。巨門化權意味著有兩條財路，還有賺錢要一直說話，所以你就會得要面對必須不斷溝通的過程。另外對宮有個祿存，表示你會有兩條財路，從中間來看的話有右弼在，代表女生容易幫你賺錢，這樣看起來你的財帛運勢跟不斷地說話有關。簡單說就是兩份工，說超級多話，但會有女性貴人來幫忙你，但要注意因為還有鈴星進來，一般巨門星很強的時候，就有小人出現，所以鈴星一進來這，就容易演變成因為你有些事情沒有溝通清楚，聽話的這個人就變成了你的小人。因此建議是有話好好講，凡事慢慢講，盡量避免製造出這些小人給自己啦。

屬豬的同學：媒合可創收，但需注意異性破財

屬豬的財帛宮，在2023 年會受到天相星影響。天相星是屬於媒合的狀態，代表你今年的財運都跟媒合有關，可是你的三方四正結構裡面祿很少，只有對宮有個破軍化祿進來，這代表你的確可以因為媒合之後創造一些收入，可是更多時候，你賣東西的收入還比較好，但是偏偏又有擎羊星來破壞，因此你的財運不能說會太好。財帛宮還容易因為媒合一些事項後，被異性連累而破財，所以若有媒合機會，可以，只是千萬不要跟異性有關比較好。

《CTWANT》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

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