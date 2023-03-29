聽丈人報內線好康搶撈115萬　他認罪躲牢災...老婆和岳父也起訴

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

原股票上櫃公司百略醫學科技2018年公告，以93億餘元將公司賣給僑外資，百略的大陸子公司負責人江台雄在家族聚會透露此事，他的女婿唐文啟一聽趕緊抵押房子賣掉二手音響籌現金，搶快買進75張百略股票，小賺115萬餘元，事發後被起訴涉犯內線交易罪嫌，唐男認罪繳出所有犯罪所得，台北地院輕判他1年7月徒刑，並准緩刑3年以免入獄人生變調，可上訴。

百略醫學科技原為國內老牌醫材廠商，主力產品為體溫計、血壓計等，號稱全球前3大製造商，摩根士丹利亞洲公司於2016年12月間，由旗下滿得投資公司接觸百略表達併購意願，雙方議定滿得以每股84.74元收購百略100%股權，溢價幅度達17.85%，總金額逾93億元，百略董事會通過後，2018年3月21日發布重訊對外公布，百略股票也在完成併購後，同年11月終止櫃檯買賣。

檢調察覺這件併購訊息曝光前，百略股票交易出現異常，追查發現唐文啟涉嫌內線交易，原來他的岳父江台雄是百略老臣、做過副總經理，2018年初派任百略在對岸子公司負責人，同年1月間被通知回台說明營運狀況，因而得知併購內容，江男依規定簽署保密承諾書，隔月（2月）在家族聚會時卻說溜嘴。

當時百略股價在68元、69元之間上下，唐文啟聽岳父透露併購價，覺得有利可圖，趕緊把名下房子抵押貸款，又賣掉二手音響擠出現金，搶在併購消息公布前的3月1日到3月14日，以個人證券帳戶逢低買進75張百略股票，併購消息曝光後，百略股價應聲大漲，唐男以每股84元賣掉35張，其餘40張由滿得公司以每股84.74元完成收購。

唐男小賺115萬餘元，但2020年11月被檢調搜索約談，到案立馬認罪並繳出全部犯罪所得，因內線交易罪法定刑為3年以上10年以下徒刑，得併科1千萬元以上2億元以下罰金，律師為他主張情輕法重求減刑。

法官指檢方以唐男自首為由建請減刑或免刑，顯然搞錯，但唐男在偵查中自白並自動繳交全部犯罪所得，依法確實可減刑1次，不過唐男犯行沒有足以引起一般人同情之處、未達情堪憫恕得以減刑程度，僅輕判唐男1年7月徒刑、全額沒收犯罪所得。

法官斟酌唐男先前無犯罪前科，高中畢業在網路經營二手音響買賣，須扶養2名稚齡子女與年邁父親，本案已有悔意，應無再犯之虞，若入監服刑不僅名譽盡失，出獄也可能難以復歸正常生活，對家人產生負面衝擊，因此准他緩刑3年以免人生變調，但須支付公庫5萬元並接受法治教育課程2場次，若違反附加條件，將被撤銷緩刑，可上訴。

此外，江台雄與女兒江鴻雯即唐男妻子，也涉及本件內線交易案，而且父女倆是檢調最初主要目標，父女倆被士林地檢署起訴，仍由士林地院審理。