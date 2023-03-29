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超商獨家！首推最新「蜂蜜美式」4／5開賣　限時第2杯半價爽喝

▲▼7-11首推「CITY CAFE蜂蜜美式」。（圖／7-11提供）

▲7-11率通路之先首推「CITY CAFE蜂蜜美式」，4/5起正式開賣。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

迎接初夏，就有超商率通路之先首推「蜂蜜美式」，以黃金比例調和美式、在地荔枝蜜與泰國龍眼蜜，每一口都能喝到清甜的蜜香以及醇厚的咖啡香，4/5起正式開賣，且4/5起至4/18止還可享「任選第2杯半價」優惠。

7-11於去年暑假推出「CITY CAFE蜂蜜拿鐵」，銷售至今已突破150萬杯，而每年4～6月為蜂蜜產季，7-11再度帶來好消息，將攜手蜂蜜工坊自4/5起開賣「CITY CAFE蜂蜜美式」，嚴選香醇多層次美式調和全新升級黃金比例的「在地荔枝蜜與泰國龍眼蜜」，喝得到果香清甜、蜜味豐厚滋味。

▲▼7-11首推「CITY CAFE蜂蜜美式」。（圖／7-11提供）

▲CITY CAFE蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵自4/5起至4/18止可享「任選第2杯半價」。

為歡慶新品上市，4/5起至4/18止，CITY CAFE蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵可享「任選第2杯半價」；另外，CITY CAFE還有「春天品茶賞」活動，即日起至4/4止，CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵與贅沢八女抹茶拿鐵任選第2杯半價；CITY TEA則有「春賞水果季」活動，即日起至4/4止，CITY TEA香鑽水果茶、春日莓好冰茶、春日莓好奶茶、完熟蘋果冰茶及一顆檸檬青茶/紅茶任選2杯99元。

▲▼必勝客推全新「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」。（圖／業者提供）

▲最新超狂「納豆海鮮丼比薩」來了。（圖／必勝客提供）

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