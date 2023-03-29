超商獨家！首推最新「蜂蜜美式」4／5開賣　限時第2杯半價爽喝

▲7-11率通路之先首推「CITY CAFE蜂蜜美式」，4/5起正式開賣。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

迎接初夏，就有超商率通路之先首推「蜂蜜美式」，以黃金比例調和美式、在地荔枝蜜與泰國龍眼蜜，每一口都能喝到清甜的蜜香以及醇厚的咖啡香，4/5起正式開賣，且4/5起至4/18止還可享「任選第2杯半價」優惠。

7-11於去年暑假推出「CITY CAFE蜂蜜拿鐵」，銷售至今已突破150萬杯，而每年4～6月為蜂蜜產季，7-11再度帶來好消息，將攜手蜂蜜工坊自4/5起開賣「CITY CAFE蜂蜜美式」，嚴選香醇多層次美式調和全新升級黃金比例的「在地荔枝蜜與泰國龍眼蜜」，喝得到果香清甜、蜜味豐厚滋味。

▲CITY CAFE蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵自4/5起至4/18止可享「任選第2杯半價」。



為歡慶新品上市，4/5起至4/18止，CITY CAFE蜂蜜美式、蜂蜜拿鐵可享「任選第2杯半價」；另外，CITY CAFE還有「春天品茶賞」活動，即日起至4/4止，CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵與贅沢八女抹茶拿鐵任選第2杯半價；CITY TEA則有「春賞水果季」活動，即日起至4/4止，CITY TEA香鑽水果茶、春日莓好冰茶、春日莓好奶茶、完熟蘋果冰茶及一顆檸檬青茶/紅茶任選2杯99元。

▲最新超狂「納豆海鮮丼比薩」來了。（圖／必勝客提供）

人氣速食店品牌「必勝客」這次強勢推出台日交流之作「櫻滿開 納豆海鮮丼比薩」，直接把整碗「納豆海鮮丼」放到比薩上，先是用日式綠茶與納豆、日本壽司米製成「納豆烤茶飯」，搭配莫札瑞拉起司，一口就能吃到2種香濃牽絲口感，再放上章魚、花枝、蟹肉棒等料，接著淋上山葵照燒醬，最後撒滿粉色櫻花蘿蔔片，不僅視覺效果滿分，飽足感還十足，即日起於全門市限量開吃。