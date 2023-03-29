苗栗貓公坑桐花步道遭亂倒廢棄物　警靠廢木材揪出缺德鬼

▲苗栗縣銅鑼鄉竹森村貓公坑桐花步道，遭濫倒廢棄物，警方在廢棄物堆內一塊木板上發現一家木材廠字印，揪出濫倒行為人。（圖／警方提供，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導



苗栗縣銅鑼鄉竹森村貓公坑桐花步道一處空地，發現遭濫倒廢棄物，警方獲報到場，在廢棄物堆內一塊木板上發現一家木材廠字印，循線查出64歲周姓男子受託處理廢棄物棄置，周男坦承不諱，訊後移由環保局依法裁罰。

苗栗警分局於3月25日獲報，指銅鑼鄉竹森村一處空地遭人丟棄廢棄物。警方會同縣府環保局到場了解，為磚瓦、廢材等營建廢棄物。

因遭濫倒處地點偏僻，周邊也無監視器，警方從廢棄物堆中搜查，在一塊木板中發現台中太平區某間木材廠字印，再循線查到濫倒行為人是64歲的周姓男子，周男坦承受託處理廢棄物，以小貨車載到苗栗山區亂倒，廢棄物包括木板、磚塊、廢塑膠、廢紙、便當盒、紙容器等，重量約300公斤，警方訊後移環保局依廢棄物清理法究辦。

苗栗警分局分局長蘇旭茂表示，絕不容許有不法份子任意傾倒廢棄物，同時也呼籲業者與民眾應發揮公德心，勿心存投機或僥倖進行不法行為，應一起共同維護良好居住環境，若有查獲廢棄物違法棄置行為，將會同環保單位嚴查依法究辦絕不寬貸。