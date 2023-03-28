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社會 社會焦點 保障人權

遭控騷擾霸凌網美　自封「全台最美中醫」回應了

林妍余（中）常上節目、與藝人合照，也常因此取消看診。（翻攝美妍中醫師臉書）

▲林妍余（中）常上節目、與藝人合照，也常因此取消看診。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

林妍余侵害著作權的行徑不只於此，另名黃姓女中醫師也指控，林從去年12月開始，長期盜用她為病患治療的圖文，林還刻意把原圖上的名片裁掉，轉發到自己的臉書與IG，用來宣傳自己的美顏針，嚴重侵害她與病患的肖像權及著作權。

黃女發現後，發文要求林妍余下架，林雖配合刪除圖片，並將發給「台灣動作專家協會」的道歉文微修改後私訊給黃，要她接受道歉，還多次用不同帳號私訊黃，要她刪文，否則提告，強勢無理的作風讓黃不堪其擾，顧及雙方都是中醫師同業，黃最後委請律師發聲明警告，才讓林的氣焰稍降。

還有1名經常錄製健身影片、在個人頻道分享的健身教練C小姐，去年到林妍余任職的另一間診所看診，雙方本來只是單純的醫病關係，但因C小姐與診所院長認識，院長邀她推薦、業配商品，結果因此惹怒了林。C小姐說：「林妍余善妒，她不滿院長找我沒找她，因此對我懷恨在心，加上我曾糾正她對我影片的錯誤評論，讓她更生氣。」

林妍余被診所開除後，不少病患才敢私訊診所抱怨林。（翻攝中醫診所臉書）

▲林妍余被診所開除後，不少病患才敢私訊診所抱怨林。

C小姐告訴本刊，去年12月開始，林妍余不斷發「幻想文」攻擊她，在網路惡意抹黑她不專業、課程亂收費、吃人夠夠，而且每篇惡意攻擊的文章都公開標註C小姐，對她展開長期的精神騷擾與霸凌，C小姐身心受創，還必須接受身心科治療，為了討回公道，C小姐也對林提出誹謗等告訴，希望林能夠深刻反省、收斂。

林妍余則回應表示，指控內容和事實有諸多不符，「目前該案已在司法偵辦中，基於偵查不公開，一切靜待司法機關偵查終結，再對外說明。」

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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