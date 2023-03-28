自封「最美中醫」盜圖被抓反嗆聲！　還把病患罵到哭

▲林妍余（右2）常上電視節目，頗具知名度。（圖／鏡週刊翻攝，下同）



圖、文／鏡週刊

林妍余遭指控不只對診所的同仁態度惡劣，對病患也很不客氣，她被解雇的消息傳出之後，診所也接獲30多名病患抱怨，說林的情緒管控有問題，甚至還有病患親眼目擊她毆打同仁，只是因不敢得罪醫生才沒有張揚。病患B小姐說，去年接受林針灸埋線的減肥療程時，因林在她腹部插針時感受到劇痛，忍不住喊出聲來，沒想到林居然對她大吼：「閉嘴！」害她眼淚當場流了下來。

B小姐還指出，林妍余慣性遲到，經常對護理人員大小聲，態度很囂張，病患花錢看診，卻好像是欠她錢一樣。另一方面，林常因為要上節目通告，臨時取消看診，讓病患和診所十分困擾。

除了跟診所、病患的糾紛外，林妍余還被控侵害著作權。今年2月初，專門教授物理治療課程的「台灣動作專家協會」，發現他們貼在臉書粉專上的文章，被林複製、貼在自己的臉書，協會理事長氣憤地說：「她改了幾個標點符號、換掉原本的圖，沒標明出處，直接當成自己的著作，實在太誇張！」

▲中醫師黃譯萱指控林妍余多次盜用她的圖文，侵害肖像權及著作權。

理事長告訴本刊，該篇文章是協會請物理治療臨床博士費心撰寫，圖片也是花錢請人畫的，著作權屬於協會，他無法接受林妍余的行為，於是到林的臉書留言告知，沒想到林不但不理睬，還將留言刪除，為了保障自身權益，協會只好發出「被抄襲」公告，林這才把文章下架。

更誇張的是，林妍余對自己的行徑毫無悔意，還發文回嗆：「公眾人物／自媒體就是公共財，不要只會唯利是圖，還要人道歉！」甚至用嘲諷的語氣狂酸：「要不要說我抄衛服部『內外夾攻大力腕』，這算公眾知識，還是我又要道歉，原來我抄襲衛服部宣導的洗手防疫口訣，對不起！」

但因網友同聲譴責，林妍余最後總算選擇道歉，不過，她卻表示：「願意未來以無償方式，一起宣導您們分享的很棒的知識和圖文。」協會看到後，完全無法接受，痛罵她踐踏著作權及專業尊嚴，理事長氣憤地說：「依照法律，我們是可以直接提告求償，難不成還要感謝她抄襲、要付她業配的錢嗎？」

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