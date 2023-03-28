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免費的最貴！正妹抽中機票遊香港　還得自付4500元稅金

▲新加坡正妹伯尼絲譚得知要自付稅金，旅遊的興致都冷了。（圖／翻攝Instagram「badbadbern」）

▲新加坡正妹伯尼絲譚得知要自付稅金，旅遊的興致都冷了。（圖／翻攝Instagram「badbadbern」）

記者張靖榕／綜合報導

香港國泰航空響應「飛遇世界鉅賞」活動，宣布針對新加坡、菲律賓及東南亞等國家，免費送出機票，振興香港旅遊經濟。新加坡一名女子獲選後相當高興，後來才發還要自行負擔200新幣（約新台幣4564元）的稅金，另外加上食宿費用，讓她感到相當掃興。

新加坡女子伯尼絲譚（Bernice Tan）在影音社群平台TikTok分享影片，表示她先前根本不知道這個抽獎活動，直到活動截止前5分鐘男友告訴她，她才趕緊參加。

伯尼絲譚在本月20日開獎當天，起初還沒收到任何通知，以為自己落選了，但她又去查獲獎者名單，發現自己就在名單上，熱愛旅遊的她因此非常高興。

「我的快樂很短暫，我發現還得付200元新幣的稅金，因為他們（國泰航空）只負擔機票錢」，伯尼絲譚看了看自己的銀行帳戶，哀號表示「我要破產了」。

免費贈送的經濟艙機票也有期間限制，必須在今年4月19日前使用，伯尼絲譚為了稅金而苦惱，又聽到母親說香港旅館也很貴，讓她覺得被潑了一大盆冷水，而且實際上計算一下，搞不好要繳的稅金都可以拿去買其他航空公司的機票。

伯尼絲譚表示每個月都會限制自己的花費，因此她並沒有預期這個月會要支付旅遊的開銷，開支和儲蓄計畫因此亂掉。

國泰航空表示，在活動頁面即已有聲明為經濟艙機票，「所有相關附加費用與稅金都由獲獎者支出」。

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