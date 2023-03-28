狒狒落網　農業局官員發文曝心聲

記者陳俊宏／綜合報導

東非狒狒竄逃半個月，27日在楊梅富岡被捕獲，當下鮮血染紅網子，後來才知中彈急救不治。追捕狒狒多日的桃園市農業局專委盧紀燁發文表示，「如果可以重來，我願祢不要逃脫，我也不要追祢。」

▲▼盧紀燁拿手機要和躺地的狒狒自拍，後來請別人幫忙拍照。（圖／記者陳以昇攝）



盧紀燁在臉書說，「生命是一場震撼教育，猿起猿滅，沒有特別高興，也沒特別難過」，追捕4天後終於逮捕狒狒，發現狒狒情況不好，所以立即送六福村動物園，很遺憾努力不夠終究功虧一簣，「願祢來生不為狒狒，我也不是灰色獵人。」

盧紀燁表示，這幾天全台灣都在看，遭遇無比輿論壓力，很遺憾沒能救回狒狒，「如果可以重來，我願祢不要逃脫，我也不要追祢。」他也提到，「我希望我幼稚園的女兒，可以大聲跟同學說，『我阿爸抓到狒狒了，真的沒有騙你們』。」

在捕抓到狒狒當下，盧紀燁先拿手機自拍，發現因角度問題，將手機遞給旁人，「幫我拍一張，我要給我女兒。」據了解，當時狒狒沒流血，在場眾人也以為狒狒只是被麻醉，直到狒狒開始流血，才發現受槍傷。盧得知後變得很緊張，小跑步將狒狒送醫。

在場的《東森新媒體ETtoday》記者也提到，當時盧紀燁並不知道狒狒中槍，以為只是被麻醉，記者也沒看到狒狒流血；盧為了狒狒辛苦追捕很多天，也沒空回家陪女兒，終於抓到狒狒，才會叫旁人拍照給女兒看，當下全部人都不知道狒狒被「開槍」射殺。

▲▼狒狒中彈落網，送醫不治。（圖／記者陳以昇攝）



桃園市農業局局長陳冠義指出，這5、6天以來，同仁都很盡心在做搜捕工作，當下以為狒狒是中麻醉槍，用網袋捉捕進行拍照，後續將對捉捕的SOP做通盤檢討，希望大眾能體諒同仁辛勞。

而狒狒遭獵槍擊中左胸身亡，到底是誰開槍？陳冠義說明，經查是一位使用獵槍的林姓獵人擊發。該獵人向警方表示，是受新竹縣政府農業處委託，且因擔心狒狒會攻擊在場民眾，經同意才會開槍。至於是誰同意他開槍，仍在釐清當中。

不過，新竹縣農業處表示，野生動物救傷是屬地主義，確實有請獵人在新竹縣待命，以防狒狒進入新竹縣，但狒狒沒有進入新竹縣，局處也沒有請獵人前往桃園圍捕。

警方表示，目前林姓獵人屬於哪個單位？為何會到現場？各方說法不一，將持續深入追查，全案依《野生動物保育法》偵辦。

▼狒狒落網，網子上沾染鮮血。（圖／記者陳以昇攝）



▼盧紀燁發文。（圖／翻攝盧紀燁臉書）

▲▼開槍林姓獵人。（圖／記者陳以昇翻攝）

