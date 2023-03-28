他爽收沖繩伴手禮！翻面看「一層白薄霧」秒爆氣：不知怎面對朋友

▲朋友聲稱從國外買回伴手禮，原PO卻發現包裝盒上有中文標籤被撕下的痕跡。（圖／翻攝自Dcard，下同）

網搜小組／閔文昱報導

許多人出國旅遊時，會幫親朋好友買一些伴手禮，分享出外遊玩的喜悅。不過，一名網友抱怨，他日前特地送朋友去機場，以為對方回國時會準備一些當地伴手禮，不料當他收到了幾包餅乾後，卻發現這些餅乾在台灣超商就有販售，朋友只是將包裝上的中文標籤撕下就當作伴手禮，讓他相當傻眼，直呼「以後不知道怎麼面對他了。」

一名網友在Dcard發文表示，前幾周朋友要去沖繩玩時，拜託他開車載一程，而他也爽快答應，並在對方下車前還開玩笑說道，「欸！我早起開車載你出去爽，回來要記得帶點伴手禮阿。」

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原PO透露，朋友在上周末回國後，2人相約在餐廳吃飯，他當天也收到了幾包餅乾，本以為是朋友從沖繩帶回來的伴手禮，但他晚上到小七買飲料時，意外發現架上就有同款餅乾，回家仔細一看更發現，包裝盒背面殘留的白白薄霧其實就是被撕掉的中文標籤。

對此，原PO也氣炸怒批「傻爆眼，到底為什麼要這樣？就算是在機場免稅店敷衍買個白色戀人、巧克力都可以，或是誠實跟我講忘記買伴手禮我也不會怎麼樣，唉…以後不知道怎麼面對他了。」

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛同情原PO「還蠻北爛的，誠實很難是吧」、「小七現在外國零食是滿多的，但是拿來當伴手禮還是第一次看到，笑死」、「不考慮遠離這朋友嗎」、「快笑死，可能在他心中你只配當司機跟吃超商品餅乾吧」、「真的是挺北爛的，買711超容易發現的阿，哈」。