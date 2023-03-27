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社會 社會焦點 保障人權

快訊／狒狒中彈失血亡！獵人喊冤「經過同意才開槍」

記者沈繼昌、閔文昱／桃園報導

狒狒逃亡半個月落網，遭獵槍擊中左胸身亡。桃園市府農業局27日晚間說明，經查是一位使用獵槍的獵人擊發，該名獵人向警方表示是受新竹縣政府農業處委託，至於該名受委託人員為何到現場，仍須警方釐清。對此，該名獵人澄清，開槍有經過同意，至於是誰同意他開槍，目前仍在釐清當中。

▲▼槍殺狒狒林姓獵人到案說明。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲槍殺狒狒林姓獵人到案說明。（圖／記者陳以昇翻攝）

農業局表示，該局負責捕捉的麻醉槍使用人員於15時25分到達時，已有另一組非該單位的人員在場，當時狒狒已倒臥在地，因事發地點光線昏暗，該局人員接近狒狒時並未發現槍傷，將狒狒移到載送車當下才察覺有血跡，因此立即急救並就近轉送六福村動物園救治，經六福村救治發現是槍擊擊中左胸。

▲▼ 狒狒落網。（圖／記者陳以昇攝）

▲東非狒狒落網畫面。（圖／記者陳以昇攝）

一名林姓獵人27日晚間向楊梅富岡派出所坦承，接到新竹縣府農業處一名廖姓技士電話委託，才帶獵槍到場協助圍捕。不過，新竹縣農業處稍早回應，有請獵人在新竹縣待命，但狒狒沒有進入新竹縣，也沒有請獵人前往桃園圍捕，目前相關人員已趕往派出所說明。

林姓獵人表示，當時因擔心狒狒會攻擊在場民眾，且也有經過同意才會開槍。至於是經何人同意？這部分目前還在釐清中。

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