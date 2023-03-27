iOS 17研發策略修正　外媒曝可能有特殊功能更新

▲iOS 17將有新功能更新。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據彭博社記者 Mark Gurman 報導指出，蘋果在開發過程的後期改變了iOS 17的策略，添加了幾項新功能，他認為，iOS 17的更新可能比之前想像的更重要。

今年 1 月時，Mark Gurman 表示，由於蘋果把重心都放在期待已久的頭戴式裝置，因此iOS 17 的更新可能不如前幾年的 iPhone 更新重要。不過，Mark Gurman 在最新的「Power On 時事通訊」中寫道，在更新開發過程中，蘋果改變了策略，增加了幾個新功能。

他說明，蘋果著手開發 iOS 17 時，最初的想法是「調整版本」，著重於修復錯誤和提高性能而不是添加新功能的版本，希望是避免 iOS 16 的問題，但後來在開發過程中，策略發生了變化。現在預計 iOS 17 版本將擁有幾個不錯的新功能，不過更新幅度可能沒有iOS 16大。

與之前的 ‌iPhone‌ 軟體更新一樣，‌iOS 17‌ 預計將在秋季發布之前於 6 月的蘋果全球開發者大會上進行預覽。該更新可能會提供一系列增強功能和新功能，例如下一代 CarPlay體驗、對 Siri 的更改、支援側載和備用應用程式商店的、對支援新品頭戴式裝置等等。