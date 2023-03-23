iOS 17估6月亮相　外媒曝因為這原因「更新比預期少」

▲iOS 17預計於6月亮相。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

預計蘋果將於 6 月在 WWDC 上發布 iOS 17，WWDC 是蘋果的年度開發者大會，會上發布適用於 iPhone、iPad、Mac、Apple TV 和 Apple Watch 的操作系統的最新版本。WWDC 2023 的日期尚未公佈，但通常在 6 月的第一周舉行。今年預計於 6 月 5 日這一周舉辦。

蘋果在 6 月的 WWDC 上宣布 iOS 17 後，將立即向開發者發布更新的測試版，在 7 月時，它將發布所有 iPhone 用戶都可以試用的公開測試版。9 月會向所有人發布 iOS 17，很可能與新的 iPhone 15 和 iPhone 15 Pro 系列一起發布。

蘋果的硬體產品通常提前數月甚至數年就會有洩漏資訊，但軟體更新的爆料並不常見。這是因為大多數硬體曝光來自蘋果龐大的供應鏈，而不是來自蘋果內部。蘋果能夠將軟體洩漏降至最低，因為只有少數蘋果內部人員真正了解公司計劃。

最值得注意的是，彭博社報導稱，隨著公司專注於 AR、VR 頭戴式裝置的開發，iOS 17正在退居二線。這款耳機也可能在 WWDC 上發布，標誌著蘋果自 Apple Watch 以來的第一個主要新硬體和軟體平台。

雖然目前還不清楚iOS 17有哪些新更新，但據先前報導，iOS 17 的代號為「Dawn」，並且在 WWDC 之前正在內部進行持續開發和測試。彭博社表示，由於專注於 Reality Pro 耳機以及 iOS 16 的障礙，此次更新可能比原計劃的重大變化要少。