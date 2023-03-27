遭仙人跳勒索10萬…他殺成1萬報警　警淡水馬偕外逮4男女

▲男遭勒索10萬趕緊報警，警方在醫院外逮捕3男1女。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市警方26日下午5時許，在淡水馬偕醫院前逮捕一對男女，由於警方大陣仗的荷槍實彈，引起眾人圍觀。原來整起事件和仙人跳設局有關，19歲胡姓男子指控前雇主鄭男與他的未成年前女友有染，向鄭男勒索10萬元遮羞費，鄭男向胡男殺價，10萬砍到剩1萬元，並報案尋求警方協助；警方趁雙方面交時，當場逮捕3男1女共4名嫌犯。

淡水警分局偵查隊長王凱文指出，19歲胡男曾在淡水地區某工廠上班1個月的時間，後來胡男指控30歲鄭姓前老闆與他的前女友有染，害他們分手，因此向鄭男勒索10萬元，胡和鄭兩人協商後以1萬元成交遮羞費。

鄭姓老闆覺得被勒索，報警稱疑遭設局仙人跳，警方獲報後，臥底埋伏，趁雙方下午5時許約在馬偕醫院面交時逮人，警方當場壓制19歲胡姓主嫌、17歲許姓少女，從他們的車上起獲贓款1萬元、開山刀1把、西瓜刀2把、鋁棒1支、數顆模擬槍空彈殼。

而共犯（21歲謝男、17歲邱姓少年）趁亂跑進醫院大樓躲藏，最後被警方揪出，3男1女全被帶回調查。警方表示，此案是否涉及仙人跳，或胡男握有什麼證據得以向對方勒索，須進一步調查釐清，目前全案依恐嚇取財罪嫌偵辦。