嘉義市消保官稽查蛋價　傳統蛋攤、福利中心及便利商店都入列

▲嘉義市消保官聯合稽查市場通路雞蛋供應情形 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府關心近期雞蛋供應及價格波動情形，為掌握雞蛋產銷市況，稽查業者是否藉機從事聯合哄抬價格，嘉義市政府指派消保官與嘉義市調查站進行聯合稽查嘉義市共和設攤區段包括傳統蛋專賣店、福利中心及便利商店等，以瞭解雞蛋在不同通路的供應情形及蛋價波動。

▲傳統通路蛋攤也受檢 。（圖／嘉義市政府提供）

本週傳統市場蛋價約75~90元，經實地訪查傳統蛋專賣店，常溫白蛋蛋價1斤75~90元，全聯福利中心洗選白蛋蛋價95元(10顆/1盒)。傳統蛋專賣店及全聯福利中心紅殼蛋蛋價1斤落在105~126元，全家便利商店茶葉蛋13元/顆。以上傳統蛋專賣店、全聯福利中心及全家便利商店等雞蛋供應尚稱充足。

另詢問家樂福嘉義店業者，該公司表示致力於爭取冷藏蛋與非籠飼雞蛋的進貨量，同時會維持原售價和不定時做優惠促銷；常溫洗選蛋因供應量較不穩定，目前暫不會調漲售價；如遇進貨較少時，會暫時做每位顧客限購2盒活動，以讓更多消費者可以買到雞蛋。

整體而言，傳統市場蛋類之價格浮動性較大賣場、便利商店及量販店高，且有因接近清明節短暫性價格調整之趨勢，但目前尚未發現有業者藉機哄抬價格的情形。在此，也呼籲消費者購買蛋類前宜貨比三家，聰明選擇；如發現疑似囤貨居奇或哄抬物價情事，可致電消費者服務專線1950或向嘉義市政府消保官投訴，協力為市民權益把關。