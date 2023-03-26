快訊／林楚茵提案《新聞媒體與數位平台議價法》 跨黨派31立委連署支持

記者陳弘修／台北報導

國內新聞產業與民間社團積極催生媒體議價立法，與跨國大型數位平台進行對等協商談判，26日又有一版最新的立委提案出爐。民進黨立委林楚茵表示，她所提出的《新聞媒體與數位平台議價法》草案已經獲得跨黨派31位立委的連署支持，接下來她會要求主管機關數位發展部儘快提出院版，讓委員版本與院版進行實質審查，希望在本屆會議期間完成立法程序。

林楚茵表示，她從上任以來便積極呼籲台版媒體議價立法，基於新聞有價及 使用者付費 原則，推動新聞媒體與數位平台議價法制化。在諮詢新聞媒體業者、專家學者後，她提出《新聞媒體與數位平台議價法》草案，目前也已經完成提案連署，感謝跨黨派共31位立委的共同支持。

林楚茵也指出，數位平台興起，國際大型數位平台如Google、Meta等利用搜尋引擎使用新聞業者產製的新聞報導，獲得數位廣告收益，卻從未為此付費，新聞業者賴以維生的廣告收益被瓜分，長期下來將破壞新聞媒體業經營環境，侵蝕民主社會的媒體生存權。

林楚茵表示，她提出的草案有四大重點，包括：一、數位平台接獲新聞業者請求議價協商之義務。二、雙方可採議價協商、調解、仲裁等管道。三、雙方達成協議或仲裁後之義務。四、新聞媒體業應提撥部分分潤改善新聞工作者工作環境。

林楚茵強調，這部法案將會是新聞媒體與數位平台產業共榮共好 的一大突破，接下來會要求主管機關數位發展部盡快提出院版，讓委員版本的草案一起進入委員會實質審查，希望趕在本屆屆期內完成立法程序。

以下是連署林楚茵媒體議價法版本的跨黨派委員名單：

提案人：8人

林楚茵、許智傑、趙天麟、林宜瑾、邱議瑩、吳思瑤、吳玉琴、陳亭妃

連署人：31人

(民進黨)王美惠、鍾佳濱、湯蕙禎、張廖萬堅、莊競程、陳秀寶、吳秉叡、李昆澤、陳靜敏、江永昌、陳培瑜、楊曜、王定宇、張宏陸、沈發惠、蘇巧慧、羅致政、蔡易餘、林靜儀、邱志偉、范雲、郭國文、黃世杰、洪申翰、鄭運鵬

(國民黨)林德福、羅明才、陳以信、李德維

(民眾黨)張其祿

(無黨)林昶佐