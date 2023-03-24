移工地下匯兌淪詐騙集團肥羊　林楚茵喊話數發部：下架非法宣傳管道

▲林楚茵批「移工地下匯兌淪詐騙集團肥羊」。（圖／林楚茵提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

對於移工匯兌手續費市場大，地下匯兌年收逾500億台幣，使移工成為詐騙集團肥羊議題。民進黨立委林楚茵24日批評，相關部會對移工地下匯兌視而不見，縱容仲介合法掩護非法，讓詐騙得以在灰色地帶遊走。因此，她要求金管會、勞動部以正面表列方式落實合法管道宣導，從使用端阻卻非法，並請數發部協助將網路上非法匯兌教學影片下架。

民進黨立委林楚茵、郭國文、鍾佳濱、張宏陸於24日召開「揭密詐騙移工與地下匯兌手法」記者會。會中，林楚茵提到，今年3月在財委會質詢時，揭出至少8個移工常用匯兌APP，金管會主委黃天牧甚至無法辨識哪些才合法。

林楚茵舉出，金管會核准的2家小額匯兌業者所申報的客戶數僅38萬人，只有全台移工數一半，代表多數移工是透過便利、快速、手續費低的仲介匯兌App，而這些仲介有沒有透過銀行代結匯申報，是央行、金管會應該監管的，否則就是縱容詐騙集團以仲介身分合法掩護非法。

林楚茵也秀出勞動部提供給各國移工的文宣，包括「在台工作須知」手冊、「入國講習課程」、「外國人勞動權益網」。她說，這些文宣僅提醒移工應去金融機構匯款，但是移工白天要工作，又有語言隔閡，不方便去銀行，就會偏好使用手機直接轉帳的APP，但是無從得知哪些APP是合法的，只好尋求同鄉或社群平台資訊，卻無法保證取得合法管道。因此，她要求金管會應尋求跨部會合作，會同勞動部落實資訊公開，提供移工完整資訊，並與數發部合作。

「不教而殺謂之虐」，林楚茵強調，這些移工對台灣法規不了解，又有語言隔閡，相關部會沒有落實資訊公開，就是讓移工淪為詐騙集團肥羊，移工匯兌變成洗錢黑洞。