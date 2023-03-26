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蔡英文任內斷9國「2018年最慘」　還曾4天丟2友邦

▲▼中華民國111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮,蔡英文總統親臨典禮訓勉。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

宏都拉斯成為總統蔡英文任內第9個斷交國，我目前僅剩13友邦，再創新低。回顧蔡英文上台至今，中國大陸不斷以鉅額金援方式挖我邦交國，致我國外交處境雪上加霜，2018年還一次丟了3邦交國，成我國斷交最多的一年。

▲▼總統蔡英文任內斷交國。（圖／記者皮心瑀製）

▲總統蔡英文任內斷交國。（圖／記者皮心瑀製）

蔡英文於2016年5月20日上任，同年12月與時任美國總統川普通電話，恭賀對方勝選，但此舉引來中國大陸不滿，隨即出手，與我原友邦聖多美普林西比民主共和國建交，這也是我國繼2007年與哥斯大黎加斷交後，首度與中美洲友邦斷交。蔡英文批評，中國大陸打壓的作為，對兩岸關係長遠發展毫無助益，刻意在國際上讓台灣長期被忽略、被矮化，只會讓全體國人同感不平和憤怒。

隔年，時任巴拿馬總統瓦雷拉以推特宣布與中國大陸建交，我國外交部也隨後說明與巴拿馬終止外交關係，中斷兩國107年友誼。

外交知情人士透露，巴拿馬官方在宣布與中國大陸建交前40分鐘才通知我大使館斷交一事，完全是突襲，我方研判斷交一事連巴國高層都不清楚，應該是「非常小範圍的決策」。而最後關鍵在於，除了中國大陸公司提出投資83億美金，北京又提出約略30億美金贈款及貸款。

2018年5月1日，加勒比海島國多明尼加成為另一斷交國。我外交部表示，多國在與對岸建交前一小時才通知我方，做法有先前巴拿馬事件的影子，而邦誼生變的關鍵原因就在「金援」，雖然我方才捐50輛悍馬車，總價約台幣10億元援助，但官員掌握到，陸方承諾以90倍、30億美元（約台幣900億元）投資，讓多國結束與我國77年的邦誼。

與多明尼加斷交沒多久，2018年5月24日非洲的布吉納法索以「捍衛全國人民福祉」名義宣告與我國斷交，據外交人士透露，中國大陸從2017年起至少向布國祭出14.7億美元(約新台幣450億元)金援，金額可能還不只這些；而緊接著2018年8月21日，我外交部掌握到薩爾瓦多即將和中國大陸建交，在確定所有外交途徑無效後，主動宣布與對方斷交，而薩國也在當天宣布與陸方建交。

2018年短短幾個月，中國大陸就一連挖走我3邦交國，蔡英文當時強調，大陸對台灣主權進逼的力道，已經超過台灣主要政黨的底線，呼籲團結一致合力守住主權的底線。

2019年9月，索羅門群島與中國大陸建交，終止與我邦誼，而相隔4天，吉里巴斯也與我國斷交，由於當時鄰近我國總統大選，被認為是大陸介入並試圖干擾，蔡英文也喊話，「我要代表中華民國台灣，堅定告訴中國，對於『一國兩制』，我們的答案只有三個字：『不可能』。這些惡霸式的壓迫，不會讓台灣人放棄堅持。我也要告訴台灣人民，如果我們在這裡放棄，世世代代的台灣人就不再有民主、自由、主權，我們將一無所有。」

而在2021年12月，尼加拉瓜宣布與我斷交，如今加上宏都拉斯，目前台灣只剩下13個邦交國，包括在歐洲的教廷、亞太地區的馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、吐瓦魯國，非洲的史瓦帝尼，拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森。

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