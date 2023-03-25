網瘋傳普發6千還得倒貼國庫　他轟認知作戰：不領就不用繳稅嗎？

▲立法院會24日三讀通過攸關全民發現金新台幣6千元的疫後特別預算案。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會24日三讀通過攸關全民發現金新台幣6千元的疫後特別預算案，最快4月6日開始發放。而近期網路瘋傳4月就要繳牌照稅、普發還要倒貼國庫的說法。對此，民進黨立委王定宇24日駁斥，這是基本邏輯問題，難道不發、不領經濟紅利的6千元，就不用繳稅了嗎？難道過去國民黨一毛不發，就沒有「四月大魔王」嗎？

為加速疫後經濟復甦，行政院會2月23日通過3800億元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，立法院長游錫堃23日召集朝野協商，討論各黨團提出疫後特別預算案的提案，最後決議從原本刪除6千5百萬經費提高到1億2千萬，至於多的5千5百萬，科目自行調整。24日完成三讀程序後，最快4月6日開始發放。

對於普發6千政策，網路上近期瘋傳，民眾哀嚎「四月大魔王」牌照稅將至、6千還沒領到就要倒貼國庫的訊息。對此王定宇質疑，後面有導演一起指揮嗎？

王定宇表示，基本邏輯是難道不發不領經濟紅利的6千元，就不用繳稅了嗎？這樣認為的人，他可以幫忙承受領6千的「苦果」！

王定宇質疑，以前中國國民黨執政一毛不發，就沒有「四月大魔王」嗎？政府和全民努力的經濟好表現，才能有這個紅利共享，有特定力量在搞認知作戰嗎？