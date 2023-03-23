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新北白車突跨線撞對向車！1男1女棄車落跑...原來是偷來的

▲▼警方獲報到場處理，經查該肇事車輛為失竊贓車，警方已將該車查扣，並拖回勘察採證，後續除依交通事故受理外，也將積極查緝竊嫌到案，依過失傷害、公共危險及竊盜罪偵辦。 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲失竊贓車撞擊林男車輛左側，警方將該車查扣，並拖回勘察採證，後續依過失傷害、公共危險及竊盜罪偵辦。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市泰山區泰林路三段23日上午7時許發生一起交通事故，43歲林姓駕駛今天上午7時許，駕車行經泰林路林口往泰山方向時，對向車道小客車突然越過雙黃線，撞擊林男車輛左側，林男被撞後傷勢輕微不需就醫，但肇事車輛上的1男1女竟棄車逃逸。警方獲報到場，經查該肇事車輛為失竊贓車，後續除依交通事故受理外，也將積極查緝竊嫌到案，依過失傷害、公共危險及竊盜罪偵辦。

舉了解，43歲林姓駕駛今天上午7時許，駕車行經泰林路林口往泰山方向時，對向車道一輛白色雙門喜美突然越過雙黃線，撞擊林男車輛左側，林男被撞後傷勢輕微不需就醫，但肇事車輛上的1男1女竟棄車逃逸。

▲▼警方獲報到場處理，經查該肇事車輛為失竊贓車，警方已將該車查扣，並拖回勘察採證，後續除依交通事故受理外，也將積極查緝竊嫌到案，依過失傷害、公共危險及竊盜罪偵辦。 。（圖／記者戴上容翻攝）

警方獲報到場處理，經查該肇事車輛為失竊贓車，警方已將該車查扣，並拖回勘察採證，後續除依交通事故受理外，也將積極查緝竊嫌到案，依過失傷害、公共危險及竊盜罪偵辦。

林口警表示一定會積極查緝竊嫌到案，宣示警方對於犯罪零容忍的決心，也呼籲民眾如有相關影像可提供派出所（泰山所02-29097947），以利警方追緝犯嫌。

▲▼警方獲報到場處理，經查該肇事車輛為失竊贓車，警方已將該車查扣，並拖回勘察採證，後續除依交通事故受理外，也將積極查緝竊嫌到案，依過失傷害、公共危險及竊盜罪偵辦。 。（圖／記者戴上容翻攝）

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