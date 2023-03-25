信義區男屍相驗結果曝！25歲前嘻哈主唱墜樓亡　生前留下這句話

▲羅男最後與哥哥開口借250萬不成，便從住家頂樓墜樓。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市忠孝東路5段在24日上午7時許，在一處巷弄內停車場空地，發現1名男子倒臥地面，警消到場研判男子當場身亡，家屬得知噩耗相當難過，檢警相驗後並無外力介入，據悉因積欠上百萬元無力償還才墜樓，哥哥也表示，弟弟最後要借250萬，懷疑有債務問題。

警方調查，25歲的羅姓男子，在24日上午7時許，被人發現倒臥北市信義區忠孝東路5段巷弄內的一處停車場，警消到場發現羅姓男子已經沒有呼吸心跳，立刻封鎖現場調閱附近監視器。

警方事後發現，羅男是附近的住戶，平時與父母、哥哥住在一起，家人表示，羅男曾擔任過舞者工作，監視器也拍下羅男在24日凌晨1時許出門，爬上頂樓6小時後，遭人發現陳屍1樓停車場。

警方在現場並沒有發現外力介入，檢警25日相驗遺體，確認死因為高處墜落，家屬則相當難過，羅男的父母、哥哥，對於羅男的事情幾乎不瞭解，也不知道羅平常在做甚麼，只有羅男的哥哥表示，日前弟弟有開口借錢。

羅男哥哥表示，弟弟日前有開口借錢，一口氣就要借250萬元，但是羅男哥哥一口回絕表示「家裡沒錢」，沒想到這也是兄弟倆之間最後的對話，家屬不排除有可能積欠債務才導致羅男想不開。

據悉，羅姓男子在多年前與朋友組成嘻哈樂團，羅男擔任其中1名主唱，因涉嫌吸食大麻，甚至還利用網聚、粉絲團販售大麻毒品，最後因為1名16歲少女吸食大麻，才讓整起事件曝光，也因毒品罪嫌被送辦。

據了解，警方2017年追查少女吸食毒品案，意外發現少女是羅男等人組成的嘻哈團體粉絲，少女供稱在參加網路聚會，羅男孩當眾拿出大麻給她吸食，甚至還保證不會上癮，最後才吸了幾口。

事後警方發現，羅男還在臉書張貼宣傳「草的力量」，透過通訊軟體聯繫買家，至各大捷運站交易大麻，最後警方逮捕羅男以及另外2名男子，起出大麻2包、電子磅秤、分裝袋以及捲菸器等工具，訊後依毒品罪嫌送辦。

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