高中生遭6師長霸凌亡　台中校方促進會：網友注意措辭

▲台中某高中發生師長霸凌害死高中生一事，有7名相關人員被調職，有學生說，早在案發第一時間就建議，但校方只想息事寧人。（圖／民眾提供）

記者葉國吏／綜合報導

台中市某高中生被師長、教官霸凌導致輕生，全案被揭發後，教育局認為，校方處理態度消極，將校長、主任教官、教官及學務創新人員等7人調離現職。這起事件目前引起各方討論，該校方促進會也在24日晚間在臉書粉專寫下286字談論此事。

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以下校方回覆：

秘書處公告：

二月底的時候，母校發生了一件憾事，對此我們深深表達遺憾，對於此事我們只能靜候學校以及教育部的調查結果，期間我們也有數次與校方關心，同時表達遺憾。

促進會的本質在於凝聚校友性質，並不介入學校的行政與決策，我們都不是當事人，無法瞭解事情的始末，懇請大家給予這起事件一點時間與空間，做最客觀的處理，同時也避免再加深事件當事人的傷害。

最後，從昨晚到目前為止已有為數不少的「網友」加入本臉書社團，在此呼籲各位⚠️注意自己的措辭⚠️，並不是躲在螢幕後方就可以不負責任，為了維護本會的會員以及本會名譽，所有發言都將進行紀錄，並且保留追訴權，望大家能夠以友善關心為前提，代替不必要的爭吵與謾罵。

以上公告由秘書處編輯