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瘋電影／伊尼舍林的女妖　我要絕交來找我就剁手指丟你

文／賴賴

▲▼伊尼舍林的女妖。（圖／YAHOO）

瘋言瘋語：

太高明的劇本了，榮獲九項奧斯卡金像獎提名，劇情簡單饒富深意，不論是視覺安排，人物塑造，造型設計，電影流暢且處處驚喜，一個窮極無聊的小島，兩個男人的吵架，可以吵到一整隻手都不要了，用命抵制的幼稚，簡直是不可思議，而已這隱喻了內戰實在再恰當不過了，用一部電影罵了好幾個正在發生政治內鬥的國家。

電影隱喻了當年愛爾蘭內戰，原本幾十年至親的好友，可以因為政治立場不同，隔夜就翻臉打得你死我活，雖然在位者皆因個人利益而權謀著，但老百姓卻輕易地隨之起舞，甚至不惜生命奉獻給無名的「信仰」，電影最諷刺的是那個男孩，明明被父親猥褻家暴，那位希望永垂不朽而追求音樂創作者，卻也見死不救無關痛癢，反而是那個單純浪費生命，整天說廢話的傻瓜善良者，出手相助，這個世界的價值在名利的扭曲下，好心成為最沒有價值的東西。

非常有感觸的一部百年佳作，務必進院支持。


片　　名：伊尼舍林的女妖
英文片名：The Banshees of Inisherin
類　　型：劇情
上映日期：2023-01-27
片　　長：01時54分
導　　演： 馬丁麥多納(Martin McDonagh)
演　　員： 柯林法洛(Colin Farrell) 、 布蘭登葛里森(Brendan Gleeson) 、 凱莉肯頓(Kerry Condon) 、 貝瑞科漢(Barry Keoghan)
國　　家：英國、美國、愛爾蘭
語　　言：英語
發行公司：迪士尼


劇情大綱

在愛爾蘭西岸的一個偏遠島嶼上，主角康姆突然單方面宣告結束與派德克的長年友誼。震驚的派瑞在妹妹和島民多米尼克的幫助下，企圖修復這段關係，沒想到卻堅定了康姆的想法，並發出最後通牒，讓事情演變成無法收拾的驚人後果。

《伊尼舍林的女妖》由《殺手沒有假期》《意外》導演-馬丁麥多納編導，並且為柯林法洛以及貝瑞柯根第三度同台互飆演技。同時也是導演馬丁麥多納與柯林法洛和布蘭登葛利森三人繼 《殺手沒有假期》後的再度合作！

▲▼伊尼舍林的女妖。（圖／YAHOO）

▲這個世界上沒有因為好心腸而流芳萬世。

▲▼伊尼舍林的女妖。（圖／YAHOO）

▲在有限的生命裡應該追逐永恆的價值。

▲▼伊尼舍林的女妖。（圖／YAHOO）

▲和驢一樣驢的驢男，單純善良聊廢話，這樣的人生錯了嗎？

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