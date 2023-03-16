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瘋電影／悲情城市　台灣人尚可憐眾人食眾人騎無人疼

文／賴賴

▲▼悲情城市。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

殿堂級五星級作品，是台灣人都必須知道的一段傷痛的過往，其實自己一直逃避，不想要涉獵這段悲痛的時代災難，近日聽到這部電影的襯底音樂，這才真的鼓起勇氣來看前無古人後無來者，台灣的史詩，這是一部集合文學、鄉土、親情和台日中在地文化的矛盾，沒有人是贏家，生在那個年代，沒有人真正快樂。

這部聚集了大量的神主牌戲精，加上細皮嫩肉的梁朝偉，光是演員的組合就史上少有，侯孝賢導演運鏡質地和敘事輕重的拿捏，其實電影有濃濃「教父」的底蘊在，台灣的流氓是講義氣的，不販毒不傷天害理，而電影中的視覺和喪禮的橋段，又有些日本大師黑澤明大師細膩的氣韻。

1989年將台灣電影推上國際舞台，侯導不僅是台灣之光，也是將這個歷史悲劇扛上舞台讓世人關注的第一人，那段被隱藏掩埋的台灣血淚，電影沒有刻意強調是非對錯，反而是平衡的描述那個亂世，台灣人是受害者或是加害者，其實也已經混亂不堪了，因為電影才真的去翻閱那段陳儀來台為己利殺害台灣人的台灣悲劇。

看過電影才真正深刻體會228罹難家屬心中的憤恨難平，只有慈悲能對治瞠心，電影非常好看，看完心糾結在一起，真心推薦，可以給小朋友閱讀的歷史故事。


片　　名：悲情城市
英文片名：A City of Sadness
類　　型：劇情
上映日期：2023-02-24
片　　長：02時37分
導　　演： 侯孝賢(Hou Hsiao-Hsien)
演　　員： 梁朝偉(Tony Leung) 、 高捷(Jack Kao) 、 陳松勇 、 李天祿 、 辛樹芬
國　　家：台灣
語　　言：台語、國語
發行公司：牽猴子


劇情大綱

1989年出品的《悲情城市》，是台灣政治解嚴之初，電影創作上首部直接挑戰政治禁忌話題和電檢尺度的作品。以228事件為背景，透過一個台灣基隆家族興衰，帶出封塵禁錮歷史。當年一舉奪下威尼斯影展最佳影片金獅獎，成為首部於世界三大影展掄元的國片，不但鼓舞了台灣電影創作者，開啟國片在全球各大影展引領風騷的美好年代，就一部國片而言，能於政治歷史、文化美學、技術革新上，迸發如此強大影響力的作品，迄今仍是唯一。

▲▼悲情城市。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲以一個黑道背景的台灣地方

▲▼悲情城市。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲228事件陳儀武力鎮壓，台灣人痛恨外省人也濫殺無辜。

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