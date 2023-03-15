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刻劃生命故事　靈鷲山四期教育「成佛有你」全球徵文

文／賴芃縈　編輯整理

▲▼靈鷲山成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

▲成佛有你全球徵文邀請學習佛法並鼓勵學習。


文字是心靈的藝術，靈鷲山般若文教基金會邀請您的創意，宣揚佛法新世紀，舉辦2023第2屆「四期教育成佛有你」全球徵文，4月20日截止，希望凝聚全球良善正向能量，讓有如「鑄字菩薩」的創作者，透過文字供養佛法分享生命故事，讓人人生動體悟四期教育，更希望在疫情與天災人禍動盪不安的時代，透過分享啟發智慧和慈悲的願力。

「四期教育成佛有你」全球徵文1月1日開始徵件，備有豐富的獎金與名額鼓勵參賽，這個以弘揚佛法為主軸的徵文活動，主題分別是四期教育基礎《皈依三寶》、阿含期初階《初轉之法》、阿含期進階《無我之道》，創作者可於靈鷲山教育網報名四期教育課程後，透過作文分享學習對自身的影響，或以日常生活中，與他人互動產生的改變，以相關實例投稿，讓更多人認識佛法，進而接觸佛法，更希望從徵文看見創作者字裡行間，分享不同背景的生命歷練，以及遇見佛法開展的生命智慧花朵。

開山40周年　增設《靈鷲40－四期教育與我》主題

此外，今年欣逢靈鷲山開山40周年，特別增設《靈鷲40－四期教育與我》主題。這個主題不需要上過課程，只要您對四期教育有興趣，或是四期教育學習者、推廣者、服務者，或是您看見家人朋友學習四期教育的感動過程，都歡迎您來分享遇見四期教育的精彩生命故事。

四期教育是靈鷲山的成佛藍圖，是靈鷲山開山住持心道法師以畢生實修體證，結合佛陀三藏十二部法教，開展出阿含期、般若期、法華期與華嚴期的次第性課程，心道法師說，四期教育不止是一生一世的學習，而是生生世世的成佛之道，也是佛陀送給娑婆世界最好的禮物。靈鷲山推動四期教育最大的目的，是信解佛陀成就的內在歷程，然後行證到自己的生命世界，一切眾生在輪迴中，必然會經歷體驗這樣的生命學習而致圓滿成就。

逾上萬人次跨越國界　雲端修習四期教育

2015年迄今，靈鷲山在全球近30多個城市開設各項實體課程，新冠疫情襲捲全球，靈鷲山教育院積極推出全球同步的四期教育基礎《皈依三寶》、【阿含期】初階《初轉之法》、進階《無我之道》、高階《解脫之門》次第學習的線上課程，總計報名至今已逾上萬人次，跨越國界雲端修習四期教育課程。今年首次要特別為阿含期三階都修業圓滿的學員們，頒發「阿含期圓滿修業獎」以茲鼓勵。

▲▼靈鷲山四期教育。（圖／記者賴賴攝）

▲心道法師勉勵大家修習四期教育，因為它不止是一生一世的學習，而是生生世世的成佛之道。（靈鷲山佛教教團提供）

徵文辦法詳情：https://edu.ljm.org.tw/news/show.aspx?id=1530


 

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