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死後沒有那道光！英男復活親曝「靈肉分離」　旁觀自己被急救

▲▼英國男子死而復生。（圖／翻攝臉書Kevin Hill、Camille Hill）

▲凱文受訪分享瀕死經驗。（圖／翻攝臉書Kevin Hill、Camille Hill）

記者吳美依／綜合報導

來自英國德比郡的凱文（Kevin Hill）23日受訪分享瀕死經驗，他說死後沒有看見亮光，反而「靈肉分離」旁觀自己被急救的過程，而且心情非常平靜，「我知道我已經死了，我與我的身體分離，然後我就睡著了，醒來時卻還活著，而且也止血了。我知道我的死期還沒到。」

《每日郵報》等外媒報導，55歲的凱文接受心臟瓣膜手術後出現併發症「鈣化防禦症」（calciphylaxis），鈣質在脂肪及皮膚組織的微小血管堆積，導致血栓、皮膚潰瘍及持續出血，「我得了這個病好幾個月。我的皮膚在侵蝕我。我的腿連續流血長達3天，就是停不下來。」

2022年1月，凱文持續發病，失去5品脫（約2.3公升）血液後心臟驟停數幾分鐘。他回憶，自己突然跑到「旁邊」看著醫護試圖急救自己，「我沒有低頭看自己的身體，我與自己的身體分離了，彷彿進入了靈界。我能意識到發生了什麼事，但我非常平靜。」

▲▼英國男子死而復生。（圖／翻攝臉書Kevin Hill、Camille Hill） 。

▲凱文全家福。（圖／翻攝臉書Camille Hill） 

雖然凱文奇蹟撿回一命，卻在很長一段時間承受極大痛楚，「我會哭泣好幾個小時。如果滿分是10分，我的疼痛程度是100分」，住院治療近一年後，終於能夠出院與家人團聚。他坦言這段瀕死經歷為人生帶來巨大轉變，讓自己重視真正值得珍惜的人事物，「我變得更有韌性了。我知道我能恢復過來的。」

 

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