　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

六福村清點東非狒狒「竟多出一隻」　園方解釋原因了

記者柯沛辰／綜合報導

桃園市驚見東非狒狒逛大街，被質疑是從六福村逃脫。不過，六福村23日兩度對外否認，且清點園內狒狒，數量不僅沒有少，反而比原先多一隻，達到156隻。對此，園方解釋，應是今年初有狒狒寶寶出生，才會出現數量上的落差。

六福村表示，去年底曾向縣府農業處通報園內有155隻東非狒狒，但實際數量可能因動物生老病死有所增減，推測是今年第一季有狒狒寶寶出生，才會多出一隻，與原先列管數量出現落差，變成156隻。

▲六福村狒狒。（圖／記者陳凱力翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲園內狒狒長相相似、可辨識手段少，一度讓縣府清點人員超崩潰。（圖／記者陳凱力翻攝）

六福村指出，狒狒園區周圍有電網，前方還有警戒車跟飼養員戒護，即便通過電網大門，緊接而來的就是凶猛獅子區，換句話說，如果園內狒狒要逃脫，至少得經過三道關卡。

值得一提的是，新竹縣府下午派員稽查時，一度因為狒狒數量多、園區面積大、掩蔽物多，加上不時整群移動的群居特性，在清點上吃足苦頭，好在第二次清點後數量也未減少，排除了從園內逃脫的可能性。

至於逛大街的狒狒從何而來？新竹縣農業處說，得等捕獲後才能進一步調查，但眼下當務之急是找到狒狒，因為狒狒具有奪食習性，有一定危險性。

▲六福村狒狒。（圖／記者陳凱力翻攝）

▼從不明處逃脫的狒狒在路上逛大街。（圖／翻攝自臉書／我是中壢人）

▲▼ 東非狒狒跑到桃園台66線快速道路。（圖／翻攝自我是中壢人臉書）

▼狒狒在大馬路上亂竄。（圖／翻攝自臉書／我是平鎮人）

▲▼ 東非狒狒。（圖／翻攝自我是平鎮人臉書）

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
超商買飲料意外中獎！最大獎賺6.6萬　一堆人哀號：喝完就丟了
激瘦女「小腹凸爆」醫看傻　只能切了
只有3天！　超商「大杯拿鐵、靜岡抹茶拿鐵買1送1」
怪風吹翻帳篷「民眾狂跑逃生」　女星曝影片嚇壞：差點死掉
快訊／統神升格「三寶爸」　粉絲狂讚：可以一家五排了
外媒評經典賽中華隊「C-」　這國墊底

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

六福村清點東非狒狒「竟多出一隻」　園方解釋原因了

六福村狒狒點名完成！不但沒少還比登記數量多1隻　園方解釋原因

小孩靠「奇葩一招」上課狂偷吃　投訴照片笑翻一票人：創意100分

超商買飲料意外中獎！最大獎賺6.6萬　一堆人哀嚎：喝完就丟了

吃肉圓「要不要剪開？」掀2派人論戰！彰化老店曝正解

旅客從日本帶「10顆半熟蛋」搭機回台　被攔下全部銷毀開罰3萬

「喬奶女王」許嘉容傳豪門婚變　命理師直言：14年慘婚難保

猴痘疫苗系統出包！疾管署認了　羅一鈞掛保證：登記成功一定打得到

上廁所涼涼的！他往下一看驚「被剪掉了」　女友嗨曝原因：很棒吧

BNT來台談合作延至5月！　王必勝揭疫苗採購3大議題

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

愛孫玩公園滑索往前衝　爺拚老命狂奔抓人笑翻

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

孩用馬克筆塗鴉豪車擦不掉　父親豪爽任畫 ！ 秒變漫畫風

六福村清點東非狒狒「竟多出一隻」　園方解釋原因了

六福村狒狒點名完成！不但沒少還比登記數量多1隻　園方解釋原因

小孩靠「奇葩一招」上課狂偷吃　投訴照片笑翻一票人：創意100分

超商買飲料意外中獎！最大獎賺6.6萬　一堆人哀嚎：喝完就丟了

吃肉圓「要不要剪開？」掀2派人論戰！彰化老店曝正解

旅客從日本帶「10顆半熟蛋」搭機回台　被攔下全部銷毀開罰3萬

「喬奶女王」許嘉容傳豪門婚變　命理師直言：14年慘婚難保

猴痘疫苗系統出包！疾管署認了　羅一鈞掛保證：登記成功一定打得到

上廁所涼涼的！他往下一看驚「被剪掉了」　女友嗨曝原因：很棒吧

BNT來台談合作延至5月！　王必勝揭疫苗採購3大議題

經典賽對中華先發的古巴投手　雷法抵台加盟桃猿

親妹竟私下宣傳「姊姊下海做援交」！　薔薔當眾發飆給難看

美而快去年每股賺4.6元創新高　擬配發3元股利

黃筱雯擊敗泰國勁敵激動掩面　闖拳擊世錦賽決賽拚第2金

陌生工作人員突問「賺比老公多誰養家」　KIMIKO高情商4反問回擊

《魔獸世界：巨龍崛起》推10.0.7版本更新　「返回禁忌之境」現已登場

勞斯萊斯推「Wraith V12限量紀念版」！全球僅12部　售完即停產

王婉諭深夜宣布　參選北市大安區立委

狒狒竄桃園12天找不到牠　農業局再次鑑定物種為「東非狒狒」

台北內湖500萬現金搶案　女富豪2同車男姓友人到士林地檢說明

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

生活熱門新聞

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

呱吉實測「走水路」通勤內科　真的成功了！

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

閏二月「3生肖」財運最旺！買彩券也會中大獎

暴跌10°C！周末雨彈轟炸全台發綠

飛日本1999元！虎航優惠10:00開賣

「全台連下2天」紅通通　雨最多時間曝

雨彈轟4天全台濕透　周末狂跌14度

不是東非狒狒！專家判定趴趴走是「豚尾狒狒」　無園所登記飼養

北部強風吹倒路樹　氣象局發強風特報

更多熱門

相關新聞

夜間搜捕「東非狒狒」　採科技執法

夜間搜捕「東非狒狒」　採科技執法

脫逃的「東非狒狒」23日現身桃園平鎮區一帶，並往新屋區方向出沒，市府農業局為早日捕捉到狒狒，今天晚間出動無人機並採用「智慧科技夜間熱成像儀器」，進行全面搜捕，如捕捉到脫逃狒狒，將與林務局聯繫安排運送安置地點。

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

狒狒逃走中！避免眼神直視引攻擊

狒狒逃走中！避免眼神直視引攻擊

跟風！IKEA「無動物逃脫」　網笑：小編多領根香蕉

跟風！IKEA「無動物逃脫」　網笑：小編多領根香蕉

13天前目擊「狒狒過馬路」！桃園男遭虧「喝太多」

13天前目擊「狒狒過馬路」！桃園男遭虧「喝太多」

關鍵字：

六福村東非狒狒狒狒

讀者迴響

熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

賀一航兒子認了「熱戀初代黑澀會美眉」

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

女星錄影「上衣下滑」疑走光了！

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

快訊／篠田麻里子宣布離婚

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

呱吉實測「走水路」通勤內科　真的成功了！

快訊／連5升！　中央銀行宣布升息半碼

即／抓到了！4匪持辣椒水搶500萬現鈔1hr後落網

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

身分證拿出來！中3碼玩樂園只要99元

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面