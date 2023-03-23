六福村清點東非狒狒「竟多出一隻」　園方解釋原因了

記者柯沛辰／綜合報導

桃園市驚見東非狒狒逛大街，被質疑是從六福村逃脫。不過，六福村23日兩度對外否認，且清點園內狒狒，數量不僅沒有少，反而比原先多一隻，達到156隻。對此，園方解釋，應是今年初有狒狒寶寶出生，才會出現數量上的落差。

六福村表示，去年底曾向縣府農業處通報園內有155隻東非狒狒，但實際數量可能因動物生老病死有所增減，推測是今年第一季有狒狒寶寶出生，才會多出一隻，與原先列管數量出現落差，變成156隻。

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▲園內狒狒長相相似、可辨識手段少，一度讓縣府清點人員超崩潰。（圖／記者陳凱力翻攝）

六福村指出，狒狒園區周圍有電網，前方還有警戒車跟飼養員戒護，即便通過電網大門，緊接而來的就是凶猛獅子區，換句話說，如果園內狒狒要逃脫，至少得經過三道關卡。

值得一提的是，新竹縣府下午派員稽查時，一度因為狒狒數量多、園區面積大、掩蔽物多，加上不時整群移動的群居特性，在清點上吃足苦頭，好在第二次清點後數量也未減少，排除了從園內逃脫的可能性。

至於逛大街的狒狒從何而來？新竹縣農業處說，得等捕獲後才能進一步調查，但眼下當務之急是找到狒狒，因為狒狒具有奪食習性，有一定危險性。

▼從不明處逃脫的狒狒在路上逛大街。（圖／翻攝自臉書／我是中壢人）

▼狒狒在大馬路上亂竄。（圖／翻攝自臉書／我是平鎮人）