公共運輸戴口罩改「建議」不強制　王必勝：清明連假後有望宣布

▲指揮中心3/23記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內防疫措施逐步鬆綁，目前輕症已經免隔離通報，但包含醫療機構、公共運輸等2大場域仍然要求戴口罩。指揮中心指揮官王必勝今（23）日表示，目前已經在著手討論公共運輸上口罩政策改為建議非強制，但還要和交通部相關單位做討論，預期清明連假後有可能宣布，4月中下旬實施。

口罩規範目前已經來到第二階段鬆綁，室內口罩令解除，僅有「醫療照護機構」與「公共運輸及特定運具」等兩大場域被要求一定要戴，其餘則恢復民眾自主。

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指揮中心發言人羅一鈞日前表示，目前預期感染人數到清明連假前仍呈下降趨勢，觀察3月20日輕症免隔離通報新制上路與清明連假後狀況，若疫情穩定，4月10日可先取消住院陪病篩檢措施，4月中旬更有望進一步鬆綁大眾運輸口罩，至於醫療院所口罩規範則要晚一點，因為顧及要保護脆弱族群，應該會晚於4月，在降級改類之後，逐步鬆綁。

王必勝表示，依照指揮中心既定的規畫，相關措施都在進行中，輕症免隔離通報是從本周一開始，到目前實施第四天，還是需要點時間觀察，同一時間已經著手在做兩件事情，第一個就是公共運輸上口罩的政策是不是開放成建議就好，不強制佩戴，這部分要跟交通部再跟相關單位討論。另一部分就是醫療院所專責病房、感染管制相關作業，正在討論。