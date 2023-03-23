　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公共運輸戴口罩改「建議」不強制　王必勝：清明連假後有望宣布

▲▼指揮中心3/23記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心3/23記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內防疫措施逐步鬆綁，目前輕症已經免隔離通報，但包含醫療機構、公共運輸等2大場域仍然要求戴口罩。指揮中心指揮官王必勝今（23）日表示，目前已經在著手討論公共運輸上口罩政策改為建議非強制，但還要和交通部相關單位做討論，預期清明連假後有可能宣布，4月中下旬實施。

口罩規範目前已經來到第二階段鬆綁，室內口罩令解除，僅有「醫療照護機構」與「公共運輸及特定運具」等兩大場域被要求一定要戴，其餘則恢復民眾自主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心發言人羅一鈞日前表示，目前預期感染人數到清明連假前仍呈下降趨勢，觀察3月20日輕症免隔離通報新制上路與清明連假後狀況，若疫情穩定，4月10日可先取消住院陪病篩檢措施，4月中旬更有望進一步鬆綁大眾運輸口罩，至於醫療院所口罩規範則要晚一點，因為顧及要保護脆弱族群，應該會晚於4月，在降級改類之後，逐步鬆綁。

王必勝表示，依照指揮中心既定的規畫，相關措施都在進行中，輕症免隔離通報是從本周一開始，到目前實施第四天，還是需要點時間觀察，同一時間已經著手在做兩件事情，第一個就是公共運輸上口罩的政策是不是開放成建議就好，不強制佩戴，這部分要跟交通部再跟相關單位討論。另一部分就是醫療院所專責病房、感染管制相關作業，正在討論。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
央行升息半碼！　千萬房貸「1年多繳逾7千」
快訊／連5升！　中央銀行宣布升息半碼
快訊／內湖一銀門口搶劫！　劫走500萬現鈔
女騎士平交道被輾　輪下「臟器外露腦漿四溢」慘死
快訊／狒狒高清翹臀照曝光！　台66線現蹤
前Meta員工自爆「年薪500多萬」啥都不用做　主管也狀況外
ET民調／十大政治領袖排行！　這2人並列第一
快訊／女騎士腦漿外溢慘死！　台鐵中斷1.5小時

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全球首創ChatGPT文章辨識系統　中英文都適用「辨識度達94%」

不限時閱讀還送書！淡水益品書屋贈書延長　還有飲料無限暢飲

開箱星宇航空「商務艙飛機餐」　他見1細節讚用心！霸氣鮑魚粥曝

郵局老舊危屋出現嚴重裂縫！深度最多12公分　「2階段補強重建」

水庫拉警報　德基水庫估5月底降到「不發電水位」

雞蛋恐再漲3~5元！　蛋價委員會周六開會：不給漲就休市

「5生肖」今年有望升職！事業運極佳　可受到老闆器重

對流胞排排站　「颮線」引8級強風灌進台北！明起中北部先轉雨

見狒狒「一路向北」　作家神推理去這！網笑噴：記得帶會員卡

「單周本土+5.9萬」300多天來最低點　後續疫情監測靠5指標

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

被大谷翔平噁心滑球三振　楚奧特：我們會捲土重來

郭書瑤找男友：一定要king size　看BLACKPINK全被擋「放棄惹」

好奇貓緊盯水桶泡泡　見消失發ㄋㄞ聲翻找

全球首創ChatGPT文章辨識系統　中英文都適用「辨識度達94%」

不限時閱讀還送書！淡水益品書屋贈書延長　還有飲料無限暢飲

開箱星宇航空「商務艙飛機餐」　他見1細節讚用心！霸氣鮑魚粥曝

郵局老舊危屋出現嚴重裂縫！深度最多12公分　「2階段補強重建」

水庫拉警報　德基水庫估5月底降到「不發電水位」

雞蛋恐再漲3~5元！　蛋價委員會周六開會：不給漲就休市

「5生肖」今年有望升職！事業運極佳　可受到老闆器重

對流胞排排站　「颮線」引8級強風灌進台北！明起中北部先轉雨

見狒狒「一路向北」　作家神推理去這！網笑噴：記得帶會員卡

「單周本土+5.9萬」300多天來最低點　後續疫情監測靠5指標

宏都拉斯外長率團赴陸談建交？　北京正面回應：願建立雙邊關係

身分證拿出來！兒童連假到宜蘭傳藝中心　12歲以下免費玩

走過60年！花蓮港慶祝成立國際商港　3至10月系列活動開跑

全球首創ChatGPT文章辨識系統　中英文都適用「辨識度達94%」

央行升息半碼！千萬房貸1年多繳逾7千　少喝45杯星巴克

【廣編】男性保養意識崛起！國民姊夫具俊曄首度為醫美診所代言

徐巧芯稱蘇巧慧補報百萬財產「動機不純」　蔣萬安去年才補報2200萬

2愛犬趴窗看一整晚「像是跟人玩」媽發毛　同位置近看秒笑翻

植物纖維餐具「含甲醛」！專家示警：一級致癌物　成分比例曝光

Fed升息台灣央行跟不跟？　學者：拚經濟暫無升息必要

前主人過世鸚鵡難過拔羽毛　被收編後跟爸尬舞變身舞王

生活熱門新聞

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

呱吉實測「走水路」通勤內科　真的成功了！

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

閏二月「3生肖」財運最旺！買彩券也會中大獎

「全台連下2天」紅通通　雨最多時間曝

飛日本1999元！虎航優惠10:00開賣

暴跌10°C！周末雨彈轟炸全台發綠

今變天！　春雷將響「全台有雨」

英作家遊台灣見1幕喊：荒謬　最愛台南

3人「感冒」看診　醫追問喊：太壞！大黑數時代

不是東非狒狒！專家判定趴趴走是「豚尾狒狒」　無園所登記飼養

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

賀一航兒子認了「熱戀初代黑澀會美眉」

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

快訊／篠田麻里子宣布離婚

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

呱吉實測「走水路」通勤內科　真的成功了！

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

即／台61線「油罐車翻覆爆炸」！

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬

台南角頭引渡返台　曝每月接待兄弟費用上千萬

美公布12種「農藥殘留最多」蔬果！　1紅色水果連續8年奪冠

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面