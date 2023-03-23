商總訪陸商務部、銀保監會　許舒博：盼取得共識，恢復交流合作

▲商總理事長許舒博。（圖／商總提供）



記者蔡紹堅／綜合報導

正在北京參訪的商總22日拜會了中國大陸銀保監會及商務部，理事長許舒博表示，台灣金融界對於大陸龐大的金融市場有非常強烈的企圖心，希望能夠獲得更多機會加速佈局，「我們希望能夠和大陸方面取得一定的共識，恢復交流合作，這是我們迫切需要的，也是大家衷心的期盼。」

根據《中新社》報導，許舒博提到，本次訪團成員多為台灣金融服務、農產食品、傳統老字號、文化旅遊等行業公會的負責人，都亟待進一步拓展大陸市場，希望企業能夠到大陸生根、成長。

許舒博說，這幾年受新冠疫情和兩岸形勢的影響，台灣的服務業，尤其是觀光、食品、農漁產品等等，遇到了很多困難，有些幾乎停擺。另一方面，台灣金融界對於大陸龐大的金融市場有非常強烈的企圖心，希望能夠獲得更多機會加速佈局，「我們希望能夠和大陸方面取得一定的共識，恢復交流合作，這是我們迫切需要的，也是大家衷心的期盼。」

許舒博強調，疫情以來的3年，兩岸經貿的數據是逆勢上升的，台灣對大陸經貿的依存度達40%，兩岸經貿的臍帶不可能也無法阻斷，「和平穩定和發展，是兩岸人民最大的共同心聲。」

大陸銀保監會副主席周亮回應，金融是實體經濟的血脈，為實體經濟服務是金融的天職，金融要為兩岸融合發展提供助力，「對於在大陸發展的廣大台商，金融機構一定會為他們提供良好的服務。」

周亮強調，大陸一貫主張兩岸和平發展、融合發展，「兩岸經濟的交流有利於促進兩岸關係和平發展，除了資金流、商品流、信息流、客流要暢通，更要人心相通，才能一家人更親。」

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文也提到，大陸方面堅持不懈地推動兩岸經濟融合發展，「大陸一直是台灣最大的貿易夥伴、最大的投資目的地和最大的順差來源地。只要兩岸互利、人民受益，我們支持兩岸一家親的貿易往來。」

王受文還說，大陸是台灣企業安全、可靠、高效的供應鏈之錨，大陸現在政通人和，經濟發展勢頭很好，對外開放步伐越來越大，仍然是推動世界經濟增長的一個重要引擎，「大陸經濟的發展會給台胞台企帶來巨大的機遇，歡迎台商積極參與進博會、廣交會、投洽會、服貿會等，抓住這些機遇。商務部願意繼續為台商在大陸發展提供支持和服務。」