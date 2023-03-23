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肯德基補班小確幸！連續8天「買1送1」　炸雞蛋撻桶餐下殺55折

▲▼肯德基補班小確幸，祭出人氣夯品買1送1、炸雞蛋撻「療癒雞蛋筒」下殺55折等。（圖／業者提供）

▲肯德基祭出「療癒雞蛋桶餐」下殺55折，一次爽吃咔啦脆雞、原味蛋撻。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為陪伴上班族振奮補班精神，肯德基再推優惠！3/24～3/31連續8天，將出人氣點心「買1送1」，包括上校雞塊、香酥脆薯、草苺起司冰淇淋大福等，銅板價就能享用；同步還有「療癒雞蛋桶餐」下殺55折，一次爽吃咔啦脆雞、原味蛋撻，搭配可樂，限時優惠399元！

▲▼肯德基補班小確幸，祭出人氣夯品買1送1、炸雞蛋撻「療癒雞蛋筒」下殺55折等。（圖／業者提供）

▲▼肯德基補班小確幸，祭出人氣夯品買1送1，優惠碼一次看。（圖／業者提供）

▲▼肯德基補班小確幸，祭出人氣夯品買1送1、炸雞蛋撻「療癒雞蛋筒」下殺55折等。（圖／業者提供）

肯德基為振奮補班日精神，3/24～3/31連續8天，推出5大人氣夯品「買1送1」，只要於優惠期限內至全台門市出示優惠碼，就能享用美味，包括：「40456 香酥脆薯」、「40457 四塊上校雞塊」、「40458 大杯玉米濃湯」、「40460 草苺起司冰淇淋大福」、「40459 百事可樂(中)」，銅板價就能享受小確幸，無論獨享、與三五好友同享都划算。

同時還加碼「療癒雞蛋桶餐」(優惠碼：40495)，內容包含：咔啦脆雞x6+原味蛋撻x6+百事可樂(瓶)x 1，只要399元就能享用雙重鹹甜滋味，等於折扣下殺55折。

▲▼肯德基補班小確幸，祭出人氣夯品買1送1、炸雞蛋撻「療癒雞蛋筒」下殺55折等。（圖／業者提供）

▲補班日在辦公室揪團吃，肯德基也推出「XL超豪肯！買多送多」多人團購優惠，只要購買指定品項及數量，免費豪邁送出餐點。（圖／業者提供）

而因應補班日在辦公室揪團吃一波，肯德基也推出「XL超豪肯！買多送多」多人團購優惠，只要購買指定品項及數量，免費豪邁送出「吮指嫩雞XL超豪肯餐」、「上校雞塊分享盒(20入)」、人氣「8塊上校雞塊」， XL超豪肯餐最低售價只要196元起，等於揪越多人，享受越多優惠。

▲頂呱呱推出期間限定「9大超殺優惠券」。（圖／業者提供）

另外，人氣速食頂呱呱驚喜祭出「9大超殺優惠券」，包括甜甜包、地瓜薯條、呱呱包及薯球可享「同品項買2送1」，以及原味炸雞組、原味小腿組、阿勇雞塊組下殺86折，只要130元就能吃到；還有原價打出75折的原味雙人餐、辣味雙人餐，現省115元，即日起至4月9月限時開吃，提醒須綁定會員才可享有優惠，不限次數領取。

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