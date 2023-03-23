妹子到職驚覺1事崩潰「想逃走了」！全場羨炸：你身在福中不知福

▲原PO覺得工作環境很沉悶。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

工作氣氛會影響上班意願嗎？一名女網友表示，他們部門的工作氣氛很沉悶，大多都是在聊公事，看著別的部門說說笑笑，覺得相當羨慕，也認為現在上班的氛圍讓她很有壓力，甚至萌生想逃跑的念頭，直喊「每天8小時真的吃不消」。不過許多人看到後反而很羨慕，直說「你身在福中不知福耶！」

原PO在Dcard發文表示，辦公室裡總共有20幾個人，許多部門都開心聊天，反觀他們的部門卻沉悶到只能說公事，因此每次一到午休時間，她都會跑到外面吹風喝咖啡，完全不想待在那個空間內，「頭一次感覺工作氛圍真的很重要」。

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原PO透露，上一間公司幾乎都在聊天講八卦，像是在過養老生活，她當時想著要到更有競爭力的公司。之後到了現在的公司，雖然競爭力符合心中期待，不過工作氛圍卻讓她覺得很有壓力，中階主管討論公事很咄咄逼人，同事間大多也不聊天，就算有幾個活潑的人想要搞熱氣氛，但在那名中階主管的威嚴下，什麼事情都做不了。

原PO指出，之前試用期有被大主管約談，問說工作數月後有什麼感想，當時才得知有很多同期的同事都覺得部門不說話很沉悶。事後也發現，「中階主管不是不說話，是只跟其他單位的某一個人有話聊而已，每天8小時下來我真的吃不消」。

▲原PO因為工作氛圍想逃跑。（示意圖／翻攝自pakutaso）

多數人看到反而很羨慕，表示「你根本身在福中不知福欸，這樣工作效率會變很高啊，真的想認識同事，也可以下班再約出去吃飯啊」、「最受不了那種整天在聊天的公司，又吵又沒效率」、「我反而覺得這樣很好欸，完全不想跟同事聊八卦，等下被衝康」、「這樣很好啊，我現在也只聊公事，能不說話就少說話，被捅過就知道」、「一直聊我才會吃不消耶」、「到底上班為什麼要一直說話，不覺得很煩嗎？而且又不是朋友，有什麼好聊的」、「偶爾聊一下有助於合作，但一直聊就很煩，又吵又沒效率，太熟也會影響工事」。

但也有人認同原PO的想法，「我也是，主管也很咄咄逼人，所以我離職了」、「跟我現在一樣，而且還不能用手機，電腦也沒有網路，不過我們主管不會咄咄逼人，然後也是只有我待的部門特別沉悶，同事間一周大概不會講到一句話，才剛來一個月已經想走了」、「我之前待的部門也是這樣，然後我就當那個部門主動聊天的人，最後別的部門主管或是同事也會來跟我聊天」。