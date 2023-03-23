　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妹子到職驚覺1事崩潰「想逃走了」！全場羨炸：你身在福中不知福

上班,想睡覺,失眠,愛睏。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO覺得工作環境很沉悶。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

工作氣氛會影響上班意願嗎？一名女網友表示，他們部門的工作氣氛很沉悶，大多都是在聊公事，看著別的部門說說笑笑，覺得相當羨慕，也認為現在上班的氛圍讓她很有壓力，甚至萌生想逃跑的念頭，直喊「每天8小時真的吃不消」。不過許多人看到後反而很羨慕，直說「你身在福中不知福耶！」

原PO在Dcard發文表示，辦公室裡總共有20幾個人，許多部門都開心聊天，反觀他們的部門卻沉悶到只能說公事，因此每次一到午休時間，她都會跑到外面吹風喝咖啡，完全不想待在那個空間內，「頭一次感覺工作氛圍真的很重要」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，上一間公司幾乎都在聊天講八卦，像是在過養老生活，她當時想著要到更有競爭力的公司。之後到了現在的公司，雖然競爭力符合心中期待，不過工作氛圍卻讓她覺得很有壓力，中階主管討論公事很咄咄逼人，同事間大多也不聊天，就算有幾個活潑的人想要搞熱氣氛，但在那名中階主管的威嚴下，什麼事情都做不了。

原PO指出，之前試用期有被大主管約談，問說工作數月後有什麼感想，當時才得知有很多同期的同事都覺得部門不說話很沉悶。事後也發現，「中階主管不是不說話，是只跟其他單位的某一個人有話聊而已，每天8小時下來我真的吃不消」。

▲▼加班、OL、上班族、員工、社畜。（圖／翻攝自pakutaso）

▲原PO因為工作氛圍想逃跑。（示意圖／翻攝自pakutaso）

多數人看到反而很羨慕，表示「你根本身在福中不知福欸，這樣工作效率會變很高啊，真的想認識同事，也可以下班再約出去吃飯啊」、「最受不了那種整天在聊天的公司，又吵又沒效率」、「我反而覺得這樣很好欸，完全不想跟同事聊八卦，等下被衝康」、「這樣很好啊，我現在也只聊公事，能不說話就少說話，被捅過就知道」、「一直聊我才會吃不消耶」、「到底上班為什麼要一直說話，不覺得很煩嗎？而且又不是朋友，有什麼好聊的」、「偶爾聊一下有助於合作，但一直聊就很煩，又吵又沒效率，太熟也會影響工事」。

但也有人認同原PO的想法，「我也是，主管也很咄咄逼人，所以我離職了」、「跟我現在一樣，而且還不能用手機，電腦也沒有網路，不過我們主管不會咄咄逼人，然後也是只有我待的部門特別沉悶，同事間一周大概不會講到一句話，才剛來一個月已經想走了」、「我之前待的部門也是這樣，然後我就當那個部門主動聊天的人，最後別的部門主管或是同事也會來跟我聊天」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
《狗蛋大兵》童星罕見脫了！　解放比基尼「炸出半球」
狒狒靠近國道中！過馬路闖民宅　騎士傻眼頻回頭
獨／深夜驚見白色布加迪+大G　他沒認出「男神車主」超懊悔
日本文化撼全球！　「休息區這幕」美棒球教練讚嘆
高嘉瑜持23檔股「價值341萬」　內行見2檔笑：專業韭菜
東非狒狒經他家！　居民驚：以為客人爬進來
快訊／台61線油罐車自撞爆炸　駕駛傷重身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

泰國蛋來了！下周32.5萬顆先到　今年進口台灣5000萬顆

春雨將報到！專家列5大「除濕機使用法」　人機同室也無妨

ID「6」是誰？IG完全沒發文卻有8.9萬人追蹤　內行揭隱藏內幕

獨／深夜驚見白色布加迪+大G　網友顧拍照沒認出林志穎

電費飆漲！王國材出手協調王美花助雙鐵節電　「短期不漲票價」

台灣餐飲店員工都是越南人？　網揭2優勢：真的猛

清明5天連假！郵局快捷投遞不打烊　開放指定地點收寄

全台僅3動物園養狒狒！六福村163隻最多　林務局：搞丟最重罰5萬

成功了！呱吉實測「走水路」通勤台北→內科　團隊也驚呆

妹子到職驚覺1事崩潰「想逃走了」！全場羨炸：你身在福中不知福

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

被大谷翔平噁心滑球三振　楚奧特：我們會捲土重來

郭書瑤找男友：一定要king size　看BLACKPINK全被擋「放棄惹」

燒金紙突颳起龍捲風　神蹟顯靈→煙囪效應

泰國蛋來了！下周32.5萬顆先到　今年進口台灣5000萬顆

春雨將報到！專家列5大「除濕機使用法」　人機同室也無妨

ID「6」是誰？IG完全沒發文卻有8.9萬人追蹤　內行揭隱藏內幕

獨／深夜驚見白色布加迪+大G　網友顧拍照沒認出林志穎

電費飆漲！王國材出手協調王美花助雙鐵節電　「短期不漲票價」

台灣餐飲店員工都是越南人？　網揭2優勢：真的猛

清明5天連假！郵局快捷投遞不打烊　開放指定地點收寄

全台僅3動物園養狒狒！六福村163隻最多　林務局：搞丟最重罰5萬

成功了！呱吉實測「走水路」通勤台北→內科　團隊也驚呆

妹子到職驚覺1事崩潰「想逃走了」！全場羨炸：你身在福中不知福

快訊／新竹大鹿林道23.5K雜草火警　上下延燒...消防人員搶救中

周冬雨臉上畫南瓜！LV聯名草間彌生有新招　DIOR「地圖版」托特包好燒

朴信惠獻舞了！原來女神這麼會跳？　夏季新造型率性、甜美並存

李佳歡親密躺陌生男肩膀　下秒抓狂「呼巴掌」：也太尷尬了！

妻：知道今天是結婚紀念日？梁赫群LINE「恭喜恭喜」下一句她傻眼了

80萬粉電眼女神「大尺度突破」　全新寫真照搶先曝光

16歲韓星2天前才考到駕照！　「騎車上高速公路」被抓：沒注意到

肯德基補班小確幸！連續8天「買1送1」　炸雞蛋撻桶餐下殺55折

山本耀司Y's聯名G-SHOCK不到萬元入手　酷黑錶還能換裝

泰國蛋來了！下周32.5萬顆先到　今年進口台灣5000萬顆

生活熱門新聞

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

飛日本1999元！虎航優惠10:00開賣

閏二月「3生肖」財運最旺！買彩券也會中大獎

今變天！　春雷將響「全台有雨」

「全台連下2天」紅通通　雨最多時間曝

呱吉實測「走水路」通勤內科　真的成功了！

英作家遊台灣見1幕喊：荒謬　最愛台南

3人「感冒」看診　醫追問喊：太壞！大黑數時代

暴跌10°C！周末雨彈轟炸全台發綠

快訊／05：51規模4.6地震！　最大震度3級

更多熱門

相關新聞

員工上班病發亡！老闆竟私吞400萬賠償金

員工上班病發亡！老闆竟私吞400萬賠償金

河南省洛陽市一名丁姓男子上班的過程中因為突發疾病導致身亡，由於生前有保險，老闆於是向丁男家屬討要了身分證、戶口名簿、病例及死亡證明等資料，協助申請死亡賠償金，沒想到事後竟私吞90萬元（人民幣，下同，約新台幣400萬元）、只給家屬9萬元（約新台幣40萬元）打發，事後家屬發現，也氣得報警處理。

為了高薪進長榮！老鳥卻喊「今年沒有年終」

為了高薪進長榮！老鳥卻喊「今年沒有年終」

傳產徵工程師　工作內容「通吃文理組」她曝薪資開嗆

傳產徵工程師　工作內容「通吃文理組」她曝薪資開嗆

抓到男友LINE「愛用1介面」！網喊渣爆：可以分了

抓到男友LINE「愛用1介面」！網喊渣爆：可以分了

女同事上班盯盤、滑手機「爽領萬元加班費」他氣炸

女同事上班盯盤、滑手機「爽領萬元加班費」他氣炸

關鍵字：

工作氛圍氣氛聊天

讀者迴響

熱門新聞

兇狠六福村「東非狒狒」脫逃　躲桃園平鎮市區

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

賀一航兒子認了「熱戀初代黑澀會美眉」

快訊／篠田麻里子宣布離婚

即／台61線「油罐車翻覆爆炸」！

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

台南角頭引渡返台　曝每月接待兄弟費用上千萬

美公布12種「農藥殘留最多」蔬果！　1紅色水果連續8年奪冠

女學員開教練車撞爛藍寶堅尼！慘烈車況曝

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面