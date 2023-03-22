曾二度獲全國冠軍！英19歲拳擊手「不明原因猝逝」　家屬悲痛證實

▲ 摩爾生前也正準備赴米蘭參賽。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國19歲拳擊手裘德．摩爾（Jude Moore）曾二度拿下全國冠軍，近期正準備到義大利米蘭參賽，卻傳出在17日猝逝。家屬已經證實死訊，但死因尚不清楚，消息一出令親友、廣大粉絲及拳擊界婉惜。

根據《每日郵報》，年僅19歲的摩爾曾二度奪下全國冠軍，2017年也代表英國參加在羅馬尼亞舉行的EUBC青少年歐洲錦標賽，不久前才取得對波蘭全國冠軍的首勝，原定本周赴米蘭參賽，未料17日驟然離世。

教練特納（Craig Turner）受訪表示，「他是絕對的明星，無法被取代，一旦見過他就永遠忘不了。他來自英國最貧困的地區之一，做了這些事，達成這些成就，簡直令人驚嘆，他把每件事都做得很出色。我們都很傷心。他沒能發光發熱很久，但當時非常明亮。」

親友和教練在募資平台GoFundMe寫道，「裘德是一名極具天賦、非常健康的19歲拳擊手，2023年3月17日悲劇性地離開我們。他的父母馬克（Mark）、卡拉（Carla）和兄弟伊森（Ethan）、博（Beau）目前都不清楚他到底出了什麼事」，希望外界透過捐款表達愛與支持。

中量級冠軍選手布萊克威爾（Nick Blackwell）也在推特發文哀悼，「很難過這位年輕的拳擊天才過世了......裘德．摩爾僅有19歲，這麼健康的運動員毫無徵兆驟逝，對家人來說是毀滅性的。RIP，裘德。」