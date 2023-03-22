上海金山迎「台商進灣區，攜手話發展」

記者趙禕/上海報導

位在上海與浙江交界，擁有田園、古鎮、碧海、金沙的上海金山區，近年來成為越來越多台資企業投資的樂土。在上海市台灣同胞投資企業協會號召下，21日吸引了40多家台商代表到金山，實地考察金山台資企業發展現況和投資環境。

▲▼「台商進灣區，攜手話發展─金山產業發展推介會」活動3月21日在上海金山區舉行。（圖／記者趙禕攝）

原本去年就計劃舉辦的「台商進灣區，攜手話發展─金山產業發展推介會」活動，受到新冠疫情影響，推遲到本月21日舉行，40多家在上海投資的台資企業代表參加。位在杭州灣北岸、與浙江省交界的上海金山區有著攸久的歷史，早在春秋時代就已經存在；公元前222年，秦始皇25年，更在這裡設立海鹽縣，成為上海地區的第一個縣治。如今的金山區，以「天藍、地綠、水清」的生態底色展現出美麗灣區的魅力。

台商代表在上海市台辦副主任王立新和金山區委常委張恂的陪同下，先走訪了金山區上海灣區科創中心、上海金山醫療器械服務產業園和百岳特生物技術(上海)有限公司，了解金山「三個灣區」建設的最新規劃、產業佈局、發展藍圖，深入了解金山在產業轉型、空間轉型、治理轉型等方面的具體情況。

上海灣區科創中心在生物醫藥、新一代信息技術、新材料等領域，圍繞生命健康、人工智能、數字經濟等戰略性新興產業進行產業升級佈局；要建設一座頂尖人才集聚、高端科研集成、先進成果轉化、新興產業匯聚、金融科技發展、品質生活融合的生態智慧科創新城。

▲台商代表考察上海灣區科創中心。（圖／記者趙禕攝）

上海金山醫療器械服務產業園是專門為灣區高新區內醫療器械企業提供政策支持及全面配套服務的產業園區。園區裡設立「醫械匯」招商平台，整合國內外醫療器械生產廠家、流通渠道、終端醫院資源，優化資源配置突破企業發展局限；設立「雲展廳」互聯網營銷中心，實現產品展覽展示、信息無限量儲存等功能；設立「路演大廳」實體營銷中心，除了現場介紹企業產品之外，還可以線上直播推廣；設立「雲智倉儲中心」，借助智能倉儲系統實現高度自動化，提高效率降低成本。

▲台商代表考察上海金山醫療器械服務產業園。（圖／記者趙禕攝）

百岳特生物技術(上海)有限公司是台灣上市公司大江生醫在上海成立的，產品涵蓋保健食品、飲品、功效原料、護膚品、日用品、醫療器材和寵物食品等多個領域，上海百岳特以研發和生產經營功能性保健食品、飲品及保養護膚品為主。參訪的台商代表對公司裡陳列的部份功能性保健食品充滿了興趣。

▲台商代表考察百岳特生物技術(上海)有限公司。（圖／記者趙禕攝）

金山區副區長翟金國向參加本次活動的台商代表詳細介紹金山的現況、產業規劃方向、人才及各項產業政策內容。已經在金山區投資的南僑食品集團董事長陳正文和上海漢鐘精機股份有限公司董事長余昱暄，也分別以他們在金山投資、經營、發展企業的經驗與心得和與會的台商代表分享。

▲金山區副區長翟金國向參加本次活動的台商代表詳細介紹金山的情況。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市台協常務副會長、南僑食品集團董事長陳正文。（圖／記者趙禕攝）



▼上海市台協副會長、上海漢鐘精機股份有限公司董事長余昱暄。（圖／記者趙禕攝）

金山區過去幾年一直是上海海峽兩岸青年創業大賽平台的主辦方，不少在青創大賽中得獎的項目最終也落戶金山。2021年獲得海峽兩岸青創大賽一等獎的羅奕，就在金山設立德智鴻(上海)機器人有限責任公司；他和在青創大賽擔任評委的盈科律師事務所全國港澳台法律專委會主任湯嘉恆都上台分享了各自對兩岸青創工作的感想。

▲德智鴻(上海)機器人有限責任公司創始人羅奕。（圖／記者趙禕攝）

▼盈科律師事務所全國港澳台法律專委會主任湯嘉恆。（圖／記者趙禕攝）

上海市台辦主任鐘曉敏表示：「金山區一直以來主動服務在滬台商、台企發展，為滬台經貿交流做出積極貢獻。期待廣大台企、台胞把握發展機遇，把自身發展融入上海深化改革開放，推進高質量發展的進程中，積極來金山區投資興業、工作生活，為推動兩岸經貿交流合作做出新的更大的貢獻。」

▲上海市台辦主任鐘曉敏。（圖／記者趙禕攝）

金山區委書記劉健也表示，金山的創新活力離不開廣大台胞的密切交流，包括兩岸青年攜手推動成果落地轉化。當前金山正處於多重戰略疊加期、轉型升級關鍵期、重大項目窗口期，衷心希望更多台灣企業家、台灣青年選擇金山、深耕金山、投資金山，共謀兩岸融合發展新篇章。

▲金山區委書記劉健。（圖／記者趙禕攝）

上海市台協會長張簡珍表示，金山區通過上海海峽兩岸青創大賽平台吸引越來越多兩岸優秀青年、創業團隊落地發展，上海市台協會鼓勵更多台商把握機遇，參與金山的發展規劃和建設，並進一步整合優質資源、深化兩岸經貿交流合作，推動滬台兩地產業融合發展，實現互利共贏。

▲上海市台協會長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）

大陸國台辦經濟局副局長陳先、金山區區長李澤龍、金山區委副書記袁罡、副區長曹婕和金山區各鎮、街道、園區負責人，也都在場和台商代表深入交換意見。