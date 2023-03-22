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猴痘疫苗今開打！本土已爆10例「分布8縣市」　6大症狀要警覺

▲▼首批猴痘疫苗。（圖／疾管署提供）

▲首批猴痘疫苗。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導 

國內本土猴痘風險持續提高，目前已經累積10例個案分布於北中南8縣市，且彼此間無關連。疾管署昨（21）日宣布疫苗接種規劃，初步先於6都設置各一家合作醫院提供接種服務，其中部立桃園醫院今日就會開打，昨日下午3時也透過「猴痘疫苗接種意願登記平台」開放近六個月有高風險性行為者進行預約，首波3千名額於10分鐘內預約額滿。

▲▼疾管署發言人羅一鈞3/21疫情周報記者會說明。（圖／疾管署提供）

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▲疾管署發言人羅一鈞3/21疫情周報記者會說明。（圖／疾管署提供）

疾病管制署昨日公布國內再新增4例猴痘個案通報，都是本國籍30~40歲年齡層男性，其中3起為本土病例，分布於新北、苗栗、宜蘭，另1起為日本境外移入。

我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診16例病例，均為男性，年齡介於20多歲至50多歲間，中位數約30多歲，以性接觸感染為主。

其中10例為本土病例，分布為台北市、新北市各2例，宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市、雲林縣、高雄市各1例；另6例為境外移入，感染國家分別是美國3例、德國、奧地利、日本各1例。

▲▼猴痘疫苗開放登記，第一階段3000人名額10分鐘內搶光。（圖／翻攝自猴痘疫苗接種意願登記平台）

▲猴痘疫苗開放預約登記，第一階段3000名額被搶光。（圖／翻攝猴痘疫苗接種意願登記平台）

疾病管制署昨（21）日宣布，針對民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」(如：性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)，當日下午3時起可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平台」進行接種暴露前預防(PrEP)疫苗意願登記。

副署長羅一鈞說明，猴痘疫苗意願登記平台3:00開放後，已於3:09登記額滿3000人，期間系統同時上線最多人數為6048人。因登記接種猴痘疫苗意願的人數已超過目前可提供之疫苗服務量，本平台表單暫時關閉填寫功能。待後續可供疫苗量，將再開放登記。

根據疾管署資料，國內目前猴痘疫苗庫存為1091瓶，暴露前接種採「皮內」注射使1瓶可提供3~5人接種，考量現階段疫苗量有限及疫苗特性等因素，接種作業採事前登記預約、集中接種，以達疫苗最大效益。羅一鈞表示，會保存部分作為暴露後對象接種使用，其餘供應2500人份作為暴露前預防接種，另預估有2成爽約率，因此開放3000個名額登記。

 ▲▼猴痘疫苗接種合作醫院。（圖／疾管署提供）

▲猴痘疫苗接種合作醫院。（圖／疾管署提供）

目前已先設置6家合作醫院提供接種服務，分別為台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區、亞東紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、台中榮民總醫院、奇美醫院、高雄市立大同醫院。其中部立桃園醫院今日（3/22）開始接種，時間最早。

羅一鈞表示，疾管署後續將視實際疫苗預約及接種狀況，如有餘額，再評估開放平台提供第二輪登記。另增購1萬劑疫苗預計4月初到貨，也會於封緘檢驗完成後，儘速提供高風險民眾接種。

疾管署呼籲，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域。

▲▼猴痘說明。（圖／疾管署提供）

▲猴痘注意事項。（圖／疾管署提供）※點圖放大

疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君日前指出，猴痘常見有6大症狀包含發燒、頭痛、肌肉痛、極度倦怠、淋巴結腫大、皮疹水泡等，其中以皮疹、水泡最為重要，臉部、四肢、生殖器等全身都可能出現。

疾管署提醒民眾，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

▲▼猴痘疫苗預約接種流程說明。（圖／疾管署提供）

▲猴痘疫苗預約接種流程說明。（圖／疾管署提供）

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