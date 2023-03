台灣主辦「1照片」酸爆BLACKPINK：慢走不送！　歌迷氣炸了

▲BLACKPINK在高雄連續兩天的巡迴演唱會《BORN PINK》順利落幕。(圖/記者邱晟軒攝)

記者邱晟軒/綜合報導

南韓頂流天團 BLACKPINK 一連兩天18日、19日在高雄世運舉辦《BORN PINK》演唱會圓滿落幕,吸引近10萬人朝聖,票房推估進帳約4.3億台幣。不過,就有網友發現,主辦單位「理想國」IG限時動態在昨(20)日上午分享了 BLACKPINK 離台專機的畫面,但照片上卻出現「慢走不送」4個大字,頗有爭議,令歌迷傻眼怒批:賺這麼多錢還這種態度!《ETtoday新聞雲》致電詢問,理想國方面未給予正面回應。

有一位網友在Dcard上發起討論,標題是「有人看到理想國這篇限時動態嗎?」該網友批評主辦單位「理想國」社群小編不尊重人,並指責他們「賺這麼多錢還這種態度!」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲理想國小編疑似忘記切帳號,限時動態被粉絲罵爆了!(圖/翻攝自Dcard)

根據該網友截圖的IG限時動態顯示,「理想國」小編20日上午在高雄小港機場拍下了 BLACKPINK 離台專機,並且用紅色框線圈出該專機,同時寫下「慢走不送,As if it's your last」,目前該篇限動已被刪除。

消息曝光後,立刻引起眾多網友與歌迷不滿,「鬧大的話直接變成公關危機」、「可能覺得還沒被罵夠吧,罵人前真的看清楚帳號欸小編」、「若是真的的話,很誇張耶!理想國小編是在playing with the fire吧」、「這篇已經被刪掉了,小編應該要離職了吧」、「好扯!怎麼能講這種話」、「還是小編國文爛到本來要打一路順風打成慢走不送」。

理想國官方粉絲團也被許多網友紛紛灌爆,「IG留那三小?要不要出來面對」、「IG你們可以解釋一下嗎」、「的確是As if it's your last,不過是給小編的」、「小編睡飽沒?別裝死」、「起床啦出事啦你的小編忘記設定摯友啦」。

《ETtoday新聞雲》記者稍早前致電理想國,對方回應不了解此事,辦公室目前只剩他,活動剛忙完,其他同仁今天都休假去了。

▼網友、歌迷灌爆理想國臉書粉絲團!(圖/理想國臉書)