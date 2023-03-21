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高捷月台上演「BP演唱會2.0」！神曲一播嗨翻　站務員：手機亮起來

記者閔文昱／綜合報導 

知名南韓女團BLACKPINK於18、19日到台灣舉辦演唱會，吸引大批粉絲湧入可容納4.5萬人的高雄市國家體育場，加上未買到門票的粉絲、攤商也在周遭，使高雄捷運R17世運站於散場時大爆滿。對此，有站務人員似乎是擔心民眾排隊太無聊，直接在月台放起BLACKPINK知名歌曲，還帶動氣氛高喊「手機亮起來！」讓現場瞬間嗨翻。

有民眾拍下畫面，只見BLACKPINK演唱會散場後，不少歌迷搶搭捷運返程，光是離場走到捷運站就要費上一番工夫，不少人臉上都露出疲態，而此時一旁身穿白色制服的站務人員為了振奮民眾精神，突然拿起麥克風說了一句「開心的時間到了」，接著就開始播放BLACKPINK歌曲，讓現場歌迷又驚又喜。

▲高雄捷運站站務人員播放BLACKPINK名曲，現場瞬間嗨翻。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

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▲高雄捷運站站務人員播放BLACKPINK名曲，現場瞬間嗨翻。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

當播到神曲「AS IF IT'S YOUR LAST」時，該名站務人員還一邊帶動氣氛喊道「手機可以亮起來！」此時現場隨即爆出一陣歡呼聲，不少人隨著歌曲又唱又跳，該名站務人員也露出一抹樂在其中的神情，現場宛如成了BLACKPINK演唱會「2.0」，為本該是無聊又漫長的等待時間增添了不少歡樂氣氛。

BLACKPINK這次一連在高雄舉辦2場演唱會，吸引世界各地歌迷湧入高雄追星，根據高捷公司統計，高雄捷運2天運量就突破50萬人次，首日運量更超越2023跨年。此外，周邊演唱經濟也是不容小覷，不僅各大飯店旅宿早早就被訂滿，就連六合夜市也重現過往人潮，高雄市府預估，夜市商圈等等，帶來的產值大概增加1.8億左右。

▼高捷公司統計18日全日運量為25萬6252人次，跨年則是24萬9552人次，「運量比跨年還高！」（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高捷公司公布18日全日運量為25萬6252人次，跨年則是24萬9552人次，「運量比跨年還高！」。（圖／記者許宥孺翻攝）

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