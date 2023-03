高捷月台上演「BP演唱會2.0」！神曲一播嗨翻　站務員：手機亮起來

記者閔文昱/綜合報導

知名南韓女團BLACKPINK於18、19日到台灣舉辦演唱會,吸引大批粉絲湧入可容納4.5萬人的高雄市國家體育場,加上未買到門票的粉絲、攤商也在周遭,使高雄捷運R17世運站於散場時大爆滿。對此,有站務人員似乎是擔心民眾排隊太無聊,直接在月台放起BLACKPINK知名歌曲,還帶動氣氛高喊「手機亮起來!」讓現場瞬間嗨翻。

有民眾拍下畫面,只見BLACKPINK演唱會散場後,不少歌迷搶搭捷運返程,光是離場走到捷運站就要費上一番工夫,不少人臉上都露出疲態,而此時一旁身穿白色制服的站務人員為了振奮民眾精神,突然拿起麥克風說了一句「開心的時間到了」,接著就開始播放BLACKPINK歌曲,讓現場歌迷又驚又喜。

▲高雄捷運站站務人員播放BLACKPINK名曲,現場瞬間嗨翻。(圖/翻攝自黑色豪門企業)

當播到神曲「AS IF IT'S YOUR LAST」時,該名站務人員還一邊帶動氣氛喊道「手機可以亮起來!」此時現場隨即爆出一陣歡呼聲,不少人隨著歌曲又唱又跳,該名站務人員也露出一抹樂在其中的神情,現場宛如成了BLACKPINK演唱會「2.0」,為本該是無聊又漫長的等待時間增添了不少歡樂氣氛。

BLACKPINK這次一連在高雄舉辦2場演唱會,吸引世界各地歌迷湧入高雄追星,根據高捷公司統計,高雄捷運2天運量就突破50萬人次,首日運量更超越2023跨年。此外,周邊演唱經濟也是不容小覷,不僅各大飯店旅宿早早就被訂滿,就連六合夜市也重現過往人潮,高雄市府預估,夜市商圈等等,帶來的產值大概增加1.8億左右。

▼高捷公司統計18日全日運量為25萬6252人次,跨年則是24萬9552人次,「運量比跨年還高!」(圖/記者許宥孺翻攝)