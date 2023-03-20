台南男酒後騎「電動滑板車」上路　最高罰6千！

▲台南1名26歲石姓男子酒後騎電動滑板車在路上行駛，被市警二分局攔查，酒測值超標，被依公共危險罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局於19日凌晨3時許，發現26歲石姓男子騎電動滑板車行駛在道路，即在西門路與南寧街口攔檢，經攔查見駕駛人散發濃厚酒味，明顯有酒駕行為，經施予酒測，酒測值達0.41mg/L，依法製單舉發，並依公共危險罪嫌移送法辦。

市警二分局指出，道路交通管理處罰條例第69條增訂「個人行動器具」（如電動滑板車、獨輪車等）歸類為慢車，並自2022年11月30日施行，但原則禁止行駛道路，另尚須由台南市政府完成訂定相關管理事項規範，始得依規定於指定路段使用，故現行如電動滑板車、獨輪車等個人行動器具，尚無法在台南市道路上使用，僅能在非屬道路之私人或封閉場域內使用。

市警二分局表示，目前如於道路上使用電動滑板車，依據道路交通管理處罰條例第69條第5項規定，可處1200元以上3600元以下罰鍰；如有酒駕行為，依據道路交通管理處罰條例第73條第2項規定，可處1200元以上2400元以下罰鍰，另電動滑板車屬刑法之「動力交通工具」，酒測值如超過0.25mg/L，並依公共危險罪嫌送辦。警方提醒民眾勿違規使用及酒駕，以保障自己及他人行車安全。