女友竟是「兄弟老婆」　他墜入「自綠陷阱」一年多捨不得報警

▲朱先生網戀一年多，從沒真正見過女友。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

河南許昌男子朱先生多年來一直在緬甸種西瓜，想多賺點錢娶老婆，並經過好兄弟小李認識了現在的網戀女友。但奇怪的是，朱先生與女友網戀一年多後，小李突然告訴他，這個「女友」是自己的老婆，朱先生也終於發現自己墜入了奇怪的「自綠陷阱」。

根據陸媒報導，朱先生表示，他一直在緬甸種西瓜，努力存了一點錢，想著要娶老婆，成家立業，好兄弟小李得知他單身，就介紹了自己老婆的閨蜜給他認識。

朱先生說，由於他人在緬甸，所以是跟對方透過網路聊天，兩人聊得很投緣，並很快就確定了關係。

▼由於好兄弟小李一直哀求，朱先生心軟沒去報警。（圖／翻攝微博）



聊天3個月左右時，女友說自己的哥哥在工地出事，需要5000元人民幣，問朱先生能不能幫忙。朱先生想說不是很多錢，又是自己的女朋友，沒有猶豫太多就把錢匯了過去。

但沒過多久，女友又說自己父親生病，再次跟朱先生要錢。朱先生指出，兩人交往一年多的時間，女友多次跟他要錢，再加上一些節日送的紅包，自己前後大概給了對方8萬多人民幣。

今年朱先生終於要回家了，打算與女友約見面，可令他傻眼的是，好兄弟小李卻打電話告訴他，「兄弟，跟你交往的是我老婆，你可能被騙了！」

雖然小李一直強調自己也不知情，還承諾會想辦法還錢，但朱先生還是非常難以接受，想硬闖小李家，跟「女友」見一面，並且報警。不過，在小李的哀求之下，朱先生還是心軟了，沒有硬闖，也沒有報警。

幸好，朱先生另一名好兄弟看不下去，找來了媒體爆料此事，朱先生才終於下定決心赴警局報警。目前，小李已經承諾會陪著老婆一起把錢回給朱先生，但到底小李有沒有參與騙局，則有待警方調查。