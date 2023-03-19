新北男攀郡大北峰失足　墜80米垂直深谷亡！警消11hrs爬山馳援

記者高堂堯、黃資真／南投報導

新北1名73歲孫姓男子昨(18)日下午1時50分攀登南投郡大北峰，在登山口方向約1.6K處不明原因墜谷，被一旁山友目擊，由於該處為80度之垂直山谷，有名竹山消防訓練中心陳姓教官冒險下切搜救，接觸孫男，待搜救人員於晚間9時許抵達時，孫男已明顯死亡，來回歷經11個小時後，終於將孫男大體搬下山交付家屬。

▲73歲孫姓男子攀登南投郡大北峰墜谷亡。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



警方說明，有山友目擊孫男墜落約80米，其他人立即下切至約50米處找人，期間發現孫的登山器具、遺留血跡，但陡坡底下是約80米的垂直山谷，恰巧正在附近的竹山消防訓練中心陳姓教官擔心傷者在重力加速度下會跌至更深處，有生命危險，決定冒險下切搜救，終於接觸到傷者。

▲▼警消下午出發，抵達事發現場已是深夜。



由於該事故地遙遠、地形險惡，且天色已漸晚，警消獲報立即派遣信義消防分隊4名及信義消分隊4名及山搜義消4名，於下午3時23分集結出發，開車前往登山口並採步行方式前往至事故地點，指揮所同時間申請直升機執行救援任務，惟直升機於下午4時44分回報地形陡峭無法執行吊掛，故本次山域事採地面部隊前往救援為主。

▼孫男墜落地點位處80度垂直山谷，援救十分危險。



為把握時間搶救傷者，搜救人員馬不停蹄的步行前往，終於在晚間9時37分左右接觸孫，但孫已明顯死亡，人員立即在陡坡處現場架設繩索，再花費2小時，齊力將死者拉至步道上，再由山搜義消在崎塸困勤的地形背負大體步行3個半小時，最終在凌晨3時許至豐丘村檢查哨交付給家屬及警方。

▲孫男家屬前來領回遺體。