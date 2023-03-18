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南投林管處推合歡山夜間星空講座　3月起松雪樓每月一場

▲南投林區管理處將於3、4、5月各舉辦一堂合歡山夜間星空講座，圖為尋找北極星的方法。（圖／南投林區管理處提供）

▲南投林區管理處將於3、4、5月各舉辦一堂合歡山夜間星空講座，圖為尋找北極星的方法。（圖／南投林區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

海拔3000公尺以上的合歡山國家森林遊樂區，堪稱最接近天空的森林遊樂區，南投林區管理處於3至5月將各舉辦一場合歡山夜間星空講座，歡迎民眾在被無任何光害影響的環境中，一起體驗被滿天星斗包圍的感動。

南投林管處表示，合歡山在3至4月間，仰頭望向東北，身為大熊星座一部份的北斗七星就近在咫尺；找到北斗七星之後，將斗杓的αβ兩顆星連接、延長五倍，就可以發現赫赫有名的北極星。

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▲南投林區管理處將於3、4、5月各舉辦一堂合歡山夜間星空講座。（圖／南投林區管理處提供）

▲南投林區管理處將於3、4、5月各舉辦一堂合歡山夜間星空講座。（圖／南投林區管理處提供）

林管處指出，視力好的人還可以看到「北斗八星」，因為北斗七星的第6顆ζ（音zeta）星（古名開陽）為一個雙星，古代阿拉伯人還會用其測試新兵的視力。

▲春季星空。（圖／林啟生提供）

▲春季星空。（圖／林啟生提供）

林管處將於3月25日、4月22日、5月6日晚間7時至9時，邀請台中市天文學會講師進行夜間星空導覽解說，歡迎有興趣的朋友當日至合歡山松雪樓櫃台報名參加；相關旅遊訊息請洽合歡山國家森林遊樂區049-2802980、台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）查詢。

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